ШІ для синіх комірців. «Метінвест» використовує штучний інтелект, щоб виявляти брак на виробництві. Як це заощаджує їй $250 000 на рік

IT-компанія з групи «Метінвест» Metinvest Digital розробила ШІ-інструмент, який допомагає контролювати якість виробів на «Запоріжсталі». Як на цьому економить компанія і чому може бути складно масштабувати рішення на 11 інших заводів?

Гірничо-металургійна група «Метінвест» запровадила на своєму підприємстві ШІ-рішення для контролю якості виробництва, розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк на конференції ForbesTech 2024 у листопаді. Прогнозована економія на рік – $250 000.

Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат. Сляби група виробляє на заводі «Запоріжсталь». Робоча назва рішення – ForgeCheck.