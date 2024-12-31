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ШІ для синіх комірців. «Метінвест» використовує штучний інтелект, щоб виявляти брак на виробництві. Як це заощаджує їй $250 000 на рік

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Штучний інтелект на виробництві Метінвест Ахметова /колаж Анастасія Савеленко

Гірничо-металургійна група «Метінвест» запровадила на заводі «Запоріжсталь» ШІ-рішення для контролю якості виробництва Фото колаж Анастасія Савеленко

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IT-компанія з групи «Метінвест» Metinvest Digital розробила ШІ-інструмент, який допомагає контролювати якість виробів на «Запоріжсталі». Як на цьому економить компанія і чому може бути складно масштабувати рішення на 11 інших заводів? 

Гірничо-металургійна група «Метінвест» запровадила на своєму підприємстві ШІ-рішення для контролю якості виробництва, розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк на конференції ForbesTech 2024 у листопаді. Прогнозована економія на рік – $250 000. 

Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат. Сляби група виробляє на заводі «Запоріжсталь». Робоча назва рішення – ForgeCheck.  

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