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BGV Group Буткевича підписала у США угоди у сфері критичної сировини

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Найбільшим користувачем родовищ із покладами графіту, золота та берилію є компанії з групи BGV Геннадія Буткевича /Заваллівський графіт, Nadra.info

Найбільшим користувачем родовищ із покладами графіту, золота та берилію є компанії з групи BGV Геннадія Буткевича Фото Заваллівський графіт, Nadra.info

Інвестиційна група Геннадія Буткевича BGV Group Management підписала угоди про співпрацю з трьома міжнародними партнерами під час візиту до США в рамках Ukrainian Week 2025 у Вашингтоні. Про це повідомила пресслужба компанії 13 лютого.

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Деталі 

  • Група заявила, що цими документами компанії зафіксували попередні домовленості про майбутню співпрацю у сфері критичної сировини (CRM). Інвестгрупа не розкриває деталі угод.
  • Сторони погодили продовжити роботу над деталізацією умов співпраці та реалізацією спільних угод, йдеться у повідомленні.
  • «Підписання угод стало важливим кроком для розвитку міжнародних партнерств і розширення бізнесу на глобальному ринку. Ми починали у 2015 році, усвідомлюючи важливість цієї галузі для української економіки та глобальної ресурсної безпеки. Вже на стадії техніко-економічного обґрунтування графітового проєкту було інвестовано майже $10 млн», – заявив Буткевич. 

Контекст 

BGV Group Management інвестує в проєкти з видобутку та обробки графіту і берилію з 2015 року, витративши близько $100 млн. Основний проєкт – BGV Graphite, що реалізується на Балахівському родовищі в Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія завершила техніко-економічне обґрунтування та пілотні випробування. У партнерстві з Metso розпочато будівництво збагачувальної фабрики, а проєктування гірничо-збагачувального комплексу стартує в першому кварталі 2026-го.

У 2024 році компанія завершила випробування з очищення графіту до якості 99,99%, що дає змогу виробляти сферичний графіт (SPG). Тестування матеріалу в літій-іонних батареях підтвердило його високу якість. У 2025-му компанія планує запуск проєктування заводу для виробництва SPG.

Група веде роботу над проєктом видобутку берилію (BGV Beryllium). У 2025 році планується завершення техніко-економічного обґрунтування. Компанія досліджує можливість видобутку супутніх копалин, зокрема цинку та рідкісноземельних елементів.

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