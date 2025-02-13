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BGV Group Буткевича подписала в США соглашения в сфере критического сырья

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Крупнейшим пользователем месторождений с залежами графита, золота и бериллия являются компании из группы BGV Геннадия Буткевича /Завалловский графит, Nadra.info

Крупнейшим пользователем месторождений с залежами графита, золота и бериллия являются компании из группы BGV Геннадия Буткевича Фото Завалловский графит, Nadra.info

Инвестиционная группа Геннадия Буткевича BGV Group Management подписала соглашения о сотрудничестве с тремя международными партнерами во время визита в США в рамках Ukrainian Week 2025 в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба компании 13 февраля.

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Подробности

  • Группа заявила, что этими документами компании зафиксировали предварительные договоренности о предстоящем сотрудничестве в сфере критического сырья (CRM). Инвестгруппа не раскрывает детали сделок.
  • Стороны согласовали продолжить работу над детализацией условий сотрудничества и реализацией совместных соглашений, говорится в сообщении.
  • «Подписание соглашений явилось важным шагом для развития международных партнерств и расширения бизнеса на глобальном рынке. Мы начинали в 2015 году, осознавая важность этой отрасли для украинской экономики и глобальной ресурсной безопасности. Уже в стадии технико-экономического обоснования графитового проекта было инвестировано почти $10 млн», – заявил Буткевич.

Контекст

BGV Group Management инвестирует в проекты по добыче и обработке графита и бериллия с 2015 года, потратив около $100 млн. Основной проект – BGV Graphite, реализуемый на Балаховском месторождении в Кировоградской области. К началу 2025-го компания завершила технико-экономическое обоснование и пилотные испытания. В партнерстве с Metso начато строительство обогатительной фабрики, а проектирование горно-обогатительного комплекса стартует в первом квартале 2026 года.

В 2024-м компания завершила испытания по очистке графита до качества 99,99%, что позволяет производить сферический графит (SPG). Тестирование материала в литий-ионных батареях подтвердило его высокое качество. В 2025 году компания планирует запуск проектирования завода для производства SPG.

Группа ведет работу над проектом добычи бериллия (BGV Beryllium). В 2025-м планируется завершение технико-экономического обоснования. Компания исследует возможность добычи сопутствующих ископаемых, в том числе цинка и редкоземельных элементов.

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