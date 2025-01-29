BGV Group Буткевича тестує український графіт для виробництва літій-іонних батарей

Група BGV Геннадія Буткевича, одного зі співвласників мережі АТБ, успішно завершила лабораторні та напівпромислові випробування очищення графіту до батарейної якості (99,99%) та виробництва сферичного графіту (SPG). Про це повідомила пресслужба компанії.
Деталі
- Проєкт гірничо-збагачувального комплексу на базі Балахівського родовища в Кіровоградській області заплановано розпочати в першому кварталі 2026 року. Станом на початок 2025-го компанія завершила попереднє техніко-економічне обґрунтування та разом із фінською Metso працює над базовим інжинірингом збагачувальної фабрики. Планується, що підприємство вироблятиме графітовий концентрат із вмістом вуглецю 97%.
- Компанія розпочне проєктувальні роботи заводу з виробництва SPG вже у 2025 році. Очікується, що підприємство стане одним із найбільших у Європі, з проєктною потужністю 50 000 тонн графітового концентрату. Із цього обсягу 19 000 тонн будуть придатними для виробництва сферичного графіту для літій-іонних батарей.
- Ще одним стратегічним напрямом BGV є виробництво берилію. За останні роки компанія провела завірочне буріння, хімічні, мінералогічні та технологічні дослідження. У 2024 році стартували роботи з попереднього техніко-економічного обґрунтування комплексу.
Контекст
Геннадій Буткевич є власником BGV Group Management – інвестиційної компанії, що розвиває проєкти в таких секторах, як видобуток корисних копалин, переробка, енергоефективність, ритейл і девелопмент.
Forbes оцінював статки Буткевича в $530 млн. Він є співвласником мережі магазинів АТБ та інвестує в розробку родовищ рідкоземельних металів, урану та графіту в Житомирській і Кіровоградській областях.
У жовтні 2024 року Буткевич отримав дозвіл від Антимонопольного комітету України на придбання компанії «УТ Пауер», основна діяльність якої зосереджена на виробництві електроенергії.
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