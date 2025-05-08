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Білл Гейтс пообіцяв за 20 років віддати на благодійність 99% статку – майже $200 млрд

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Білл Гейтс пообіцяв віддати до 2045 року на благодійність всі свої статки /Getty Images

Білл Гейтс пообіцяв віддати до 2045 року на благодійність всі свої статки Фото Getty Images

Співзасновник Microsoft, мільярдер і філантроп Білл Гейтс 8 травня заявив, що протягом наступних 20 років віддасть майже весь свій особистий капітал, пише Reuters. До 2045 року Фонд Гейтса витратить близько $200 млрд на боротьбу з бідністю, хворобами й на допомогу дітям у найменш захищених країнах – на тлі скорочення міжнародної допомоги з боку США, Великої Британії та Франції.

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Деталі 

  • У дописі на своєму сайті 69-річний мільярдер повідомив, що прискорює передачу статків на благодійність і закриє Фонд Гейтса 31 грудня 2045 року. Він наголосив, що не хоче залишити по собі спадщину «людини, яка померла багатою», коли у світі – надто багато проблем, які потребують фінансування.
  • Гейтс заявив, що хоче зупинити смерті немовлят і матерів від причин, які можна попередити, а також сприяти викоріненню хвороб, таких як поліомієліт, малярія і кір.
  • Фонд вже надав $100 млрд допомоги з моменту створення у 2000 році, підтримавши ініціативи на кшталт Gavi та Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. 
  • За прогнозами Гейтса, до 2045 року фонд витратить ще близько $200 млрд, тобто 99% його особистого статку (зараз він оцінюється у $108 млрд). Бюджет фонду до 2026 року має зрости до $9 млрд на рік.

Контекст 

Оголошення прозвучало на 25-річчя Фонду Гейтса, який Гейтс заснував разом із колишньою дружиною Меліндою Френч Гейтс. Пізніше до них приєднався інвестор Воррен Баффет. 

Спочатку передбачалося, що фонд працюватиме й після смерті засновників, але тепер його мають закрити після витрачання більшості коштів.

Гейтс критикує зниження фінансування міжнародної допомоги з боку країн-лідерів, зокрема США – головного донора світової гуманітарної підтримки. Він зазначив, що навіть попри ресурси фонду, без підтримки урядів вирішити глобальні проблеми неможливо.

Фонд Гейтса критикують за надмірний вплив у сфері охорони здоровʼя, зокрема у співпраці з ВООЗ. Самого Гейтса під час пандемії COVID-19 неодноразово згадували у конспірологічних теоріях.

Гейтс нещодавно кілька разів спілкувався з президентом США Дональдом Трампом, закликаючи його продовжити фінансування глобальних ініціатив у сфері здоров’я.

Воррен Баффет – незмінний лідер списку філантропів кілька років поспіль. Але у 2023-му до рейтингу увійшли чотири новачки. Хто з американських багатіїв не шкодує віддавати мільярди доларів на добрі справи, читайте тут.

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