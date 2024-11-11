Більшість членів монетарного комітету НБУ не очікують зниження облікової ставки до кінця року

Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення.

Восьмеро з десяти членів комітету з монетарної політики НБУ прогнозують збереження ставки на рівні 13%, двоє очікують підвищення до 14% на наступному засіданні комітету в грудні. Помʼякшення ставки не прогнозує ніхто з членів комітету, йдеться в опублікованих НБУ 11 листопада підсумках дискусії від 30 жовтня.

Деталі

Два члени комітету зауважили, що через посилення інфляційних ризиків та потенційне погіршення економічних очікувань, реальна прибутковість гривневих інструментів може знизитися, що вимагатиме коригування монетарної політики. Вони припускають, що облікову ставку слід підвищити до 14% уже в грудні.

Водночас усі учасники засідання не бачать необхідності в помʼякшенні монетарної політики найближчим часом.

Вісім членів комітету переконані, що утримання ставки на рівні 13% є достатнім для захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення, за умови стабільності валютного ринку та поточних інфляційних очікувань.

Усі учасники дискусії погодилися, що в умовах підвищеного цінового тиску та збільшення інфляційних ризиків НБУ має оголосити односторонній намір збільшити облікову ставку. Вони вважають, що це дасть змогу знизити невизначеність на ринку і забезпечити стабільність економічних очікувань.

Контекст

31 жовтня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%, незважаючи на прискорення інфляції. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що інфляція у вересні досягла 8,6% і продовжила зростати в жовтні через несприятливі врожаї, підвищення витрат на енергію та заробітні плати, а також девальвацію гривні.

НБУ очікує збереження цінового тиску в наступні місяці через зростання витрат на продовольство, високі зарплати та енергодефіцит під час опалювального сезону. У результаті регулятор переглянув макроекономічний прогноз на 2024 рік: прогноз зростання економіки покращено до 4%, але темп інфляції погіршено до 9,7%.

Незважаючи на збереження ставки, НБУ не очікує її зниження до літа 2025 року. Прогноз став більш песимістичним через можливі додаткові бюджетні витрати, підвищення податків, пошкодження інфраструктури та негативні міграційні тенденції.