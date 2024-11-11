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Большинство членов монетарного комитета НБУ не ожидают снижения учетной ставки до конца года

Forbes

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Восемь из десяти членов комитета по монетарной политике НБУ прогнозируют сохранение ставки на уровне 13%, двое ожидают повышения до 14% на следующем заседании комитета в декабре. Смягчения ставки не прогнозирует никто из членов комитета, говорится в опубликованных НБУ 11 ноября итогах дискуссии от 30 октября.

Учетная ставка определяет стоимость денег для банков и, соответственно, стоимость кредитов для бизнеса и населения.

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Подробности

  • Два члена комитета отметили, что из-за усиления инфляционных рисков и потенциального ухудшения экономических ожиданий реальная доходность гривневых инструментов может снизиться, что потребует корректировки монетарной политики. Они предполагают, что учетную ставку следует повысить до 14% уже в декабре.
  • В то же время все участники заседания не видят необходимости в смягчении монетарной политики в ближайшее время.
  • Восемь членов комитета убеждены, что удержание ставки на уровне 13% достаточно для защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценения, при условии стабильности валютного рынка и текущих инфляционных ожиданий.
  • Все участники дискуссии согласились, что в условиях повышенного ценового давления и увеличения инфляционных рисков НБУ должен объявить одностороннее намерение увеличить учетную ставку. Они считают, что это позволит снизить неопределенность рынка и обеспечить стабильность экономических ожиданий.

Контекст

31 октября НБУ сохранил учетную ставку на уровне 13%, невзирая на ускорение инфляции. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что инфляция в сентябре достигла 8,6% и продолжила расти в октябре из-за неблагоприятных урожаев, повышения расходов на энергию и заработных плат, а также девальвации гривни.

НБУ ожидает сохранения ценового давления в последующие месяцы из-за роста расходов на продовольствие, высоких зарплат и энергодефицита во время отопительного сезона. В результате регулятор пересмотрел макроэкономический прогноз на 2024 год: прогноз роста экономики улучшен до 4%, но темп инфляции ухудшился до 9,7%.

Несмотря на сохранение ставки, НБУ не ожидает ее снижения до лета 2025 года. Прогноз стал более пессимистическим из-за возможных дополнительных бюджетных расходов, повышения налогов, повреждения инфраструктуры и негативных миграционных тенденций.

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