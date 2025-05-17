Більшість українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я, 53% вважають візит Зеленського до Туреччини успішним – опитування

Близько 74% українців підтримують ідею 30-денного перемир’я без будь-яких умов, а 53% вважають нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини успішним. Про це йдеться у результатах опитування Соціологічної групи «Рейтинг» від 17 травня.

Деталі

Результати загальнонаціонального опитування щодо переговорів у Туреччині показали, що лише 25% респондентів вважають, що ці перемовини наближають мир.

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Водночас більшість опитаних переконані, що Україна має демонструвати готовність до діалогу, а 47% підтримують участь президента Зеленського в переговорах навіть за відсутності Путіна.

На думку українців, основними причинами відсутності Путіна на переговорах є його небажання завершувати війну (54%) та страх (22%).

Рівень довіри до президента Зеленського стабілізувався на рівні 70%, що є вищим показником порівняно з початком року (53-58%).

Про опитування

Опитування відбулося 16 травня 2025 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за допомогою комп’ютера) за участю 1000 респондентів. Вибірка сформована шляхом випадкового відбору мобільних номерів і охоплює населення України віком від 18 років у всіх регіонах, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також зон без українського мобільного зв’язку на момент дослідження. Результати скориговані відповідно до актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка є репрезентативною за віком, статтю та типом поселення, з максимальною похибкою 3,1% при довірчій ймовірності 0,95.

Контекст

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією. Зустріч тривала трохи більше години і, за даними медіа, не принесла значних результатів. Росія висунула вимогу виведення українських військ із певних територій як умову для припинення вогню, погрожуючи окупувати Харківську та Сумську області, пише The Economist.

Президент Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі провів розмову з Дональдом Трампом. Вони обговорили деталі стамбульських переговорів. Окрім діалогу з російською делегацією, Україна також провела зустрічі з представниками Туреччини та США. Подробиці розмови лідерів залишаються невідомими.