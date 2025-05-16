Делегація Росії прибула на місце переговорів із Україною у Стамбулі. Умєров озвучив умови для миру LIVE

В палаці Долмабахче в Стамбулі 16 травня очікується зустріч української та російської делегації. Про рішення перенести на пʼятницю перші з 2022 року переговори між Україною та РФ стало відомо напередодні. Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації – її очолив міністр оборони Рустем Умєров (хроніка попереднього дня – тут ).

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13:18 У Стамбулі нібито вже розпочалася зустріч делегацій України та Росії, пише Sky News, але офіційних підтверджень поки немає. Глава російської делегації на переговорах з Україною, помічник президента РФ Володимир Мединський зустрівся з представником США, пишуть росЗМІ, які спростовують початок перемовин з Україною і анонсують їх «найближчим часом». Очікується, що у них також братиме участь голова турецької розвідки Ібрагім Калин.

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13:05 Росія вимагає проведення переговорів з Україною віч-на-віч без присутності Туреччини та США, повідомило Sky News українське дипломатичне джерело . За словами джерела, це свідчить про те, що РФ «підриває мирні зусилля». «Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми приїхали провести серйозну розмову, в той час як росіяни висувають вимоги, умови. Це змушує нас сумніватися в тому, що Путін надіслав їх для вирішення проблем або просто для того, щоб загальмувати процес», – повідомило джерело на умовах анонімності.

12:54 У Стамбулі розпочалася зустріч представників США та РФ, передає ClashReport.

12:46 Україна готова до повного та безумовного припинення вогню і готова до прямих переговорів на найвищому рівні, повідомив міністр оборони Рустем Умєров перед можливими переговорами із РФ. «Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру. Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх»», – написав він.

12:43 Делегація РФ прибула на місце переговорів із Україною, повідомляють росЗМІ.

12:32 Українська делегація вже прибула у палац Долмабахче в Стамбулі для переговорів з представниками Росії, повідомляє «Суспільне». За даними росЗМІ, російська команда вже вирушила на місце зустрічі.

12:26 Українська делегація на переговорах наполягатиме на обговоренні можливої зустрічі президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського, повідомило джерело Reuters. «Ми розуміємо, що для того, щоб будь-яка дипломатія була результативною, необхідне припинення вогню. Реальне, міцне та ретельно контрольоване, – сказало джерело. – Також необхідні гуманітарні заходи щодо зміцнення довіри, такі як повернення українських дітей, затриманих цивільних осіб, і обмін військовополоненими за принципом «усіх на всіх».

12:15 На переговорах із Росією пріоритетом для української делегації є обговорення повного безумовного припинення вогню, сказав речник МЗС Георгій Тихий в коментарі «Суспільне». «Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи, Україна готова до конструктивної роботи в Стамбулі», – повідомив він.

12:01 У Стамбулі завершились перемовини між Україною, США та Туреччиною. Зустріч тривала понад годину. На ній були присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров. Від США – держсекретар Марко Рубіо, посол США у Туреччині Том Баррак та спецпосланець президента Кіт Келлог. Від Туреччини – голова МЗС Хакан Фідан.

Переговори у Стамбулі між Україною, США та Туреччиною Фото Getty Images Переговори у Стамбулі між Україною, США та Туреччиною Фото Getty Images Переговори у Стамбулі між Україною, США та Туреччиною Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

11:38 Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним, «щойно ми зможемо це організувати», пише Reuters. Коментуючи майбутні російсько-українські переговори, Трамп сказав: «Подивимося, що станеться з Росією та Україною». Він додав, що «нам час просто зробити це». Він також заявив, що «світ стане ще безпечнішим через 2-3 тижні».

11:36 Представник Держдепу США Майкл Ентон не братиме участі у зустрічі делегацій Росії, України та Туреччини у Стамбулі, повідомляє BBC News. Він проведе окрему зустріч із главою російської делегації Мединським.

11:16 Голова Офісу президента Єрмак опублікував фото із зустрічі з іноземними партнерами. «Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні», – написав Єрмак у телеграм-каналі.

Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

10:48 В Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини, повідомила пресслужба МЗС України. Як повідомило Суспільне, турецьку сторону представляють голова Національної розвідувальної організації Калин та очільник МЗС Фідан. Від США присутні держсекретар Рубіо, спецпредставник Келлог та посол США у Туреччині Баррак.

10:30 Голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров зустрілися в Стамбулі з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, а також зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом.

10:14 Американську сторону на переговорах представлятиме директор з питань планування політики Державного департаменту США Майкл Антон, повідомив Reuters представник Держдепартаменту.

09:45 Тристороння зустріч між Україною, Туреччиною та РФ розпочнеться в Стамбулі о 12:30 в пʼятницю 16 травня. До цього – о 10:45 – має відбутися зустріч між Туреччиною, США та Україною, повідомило агентство Anadolu.

Хроніка попереднього дня – тут.