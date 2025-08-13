Підприємці, чиє виробництво постраждало від обстрілів, можуть отримати до 16 млн грн від держави на відновлення діяльності. Заявки приймаються через портал «Дія», повідомила 13 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Деталі
- Оновлена грантова програма Мінекономіки для переробних підприємств передбачає, що у випадку знищення обладнання внаслідок війни максимальний розмір підтримки збільшується до 16 млн грн, з яких 80% витрат покриває держава. При купівлі українського обладнання компенсація становитиме 70% його вартості.
- Крім того, грант може покривати витрати на дослідження для запуску нової продукції та придбання обладнання для післяврожайної обробки.
- Подати заявку можна онлайн через «Дію», а рішення ухвалюватиметься упродовж місяця.
- Умови програми: створення щонайменше п’яти робочих місць та ведення діяльності протягом не менше трьох років.
Контекст
7 липня Кабмін схвалив оновлену програму «Гранти для переробних підприємств», додавши до неї можливість отримання грантів на відновлення бізнесу, постраждалого від російських обстрілів.
