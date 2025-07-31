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Пільги, гранти, доступ до держзакупівель. Парламент узаконив ветеранське підприємництво

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада 31 липня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №10258 про ветеранське підприємництво, який передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

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Деталі

  • Закон підтримали 279 народних депутатів. Документ закріплює визначення ветеранського підприємництва та встановлює комплексну систему державної підтримки. 
  • Суб’єктами ветеранського бізнесу визнаються: ветерани та ветеранки як ФОП або самозайняті особи; юридичні особи, де всі члени – ветерани або вони володіють 100% статутного капіталу.

Що передбачає законопроєкт:

  • пільгове кредитування, компенсації відсоткових ставок;
  • грантові програми та державні гарантії;
  • оренду держмайна без аукціону;
  • пріоритет у держ- та регіональних закупівлях через зарезервовані контракти (до 5% бюджету);
  • доступ до міжнародних фінансових програм і тендерів;
  • організацію навчання та спрощення дозвільних процедур для ветеранів і демобілізованих осіб.

Контекст

Законопроєкт 10258 «Про ветеранське підприємництво» у першому читанні парламент підтримав у жовтні минулого року. Документ розробили юристи та експерти Українського ветеранського фонду за підтримки програми Український Фонд Швидкого Реагування IREX.

У 2024 році Український ветеранський фонд, посилаючись на власне опитування, заявляв, більш ніж половина українських ветеранів хочуть мати власну справу, щоб не стикатись із дискримінацією від роботодавців та майбутніх колег. Якщо ж ветеран має інвалідність, то в цьому разі брак знань серед роботодавців призводить лише до більшої недовіри. Загалом 7% українських ветеранів та чинних військових планують пов’язати життя з армією після перемоги.

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