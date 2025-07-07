Кабінет Міністрів України схвалив оновлену програму «Гранти для переробних підприємств», додавши до неї можливість отримання грантів на відновлення бізнесу, постраждалого від російських обстрілів. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки 7 липня.

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Максимальна сума гранту становить 16 млн гривень, але не може перевищувати підтверджені збитки підприємства.

«Через зростання інтенсивності ворожих атак українські підприємства щодня втрачають дороге обладнання. Нова програма допоможе відновити їхню роботу», – зазначила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Держава покриватиме 80% витрат на закупівлю, доставку та монтаж обладнання за умови співфінансування: бізнес має внести 20% від загальної суми. Наприклад, для отримання максимального гранту у 16 млн грн підприємство повинне інвестувати 4 млн грн власних коштів.

Гранти на відновлення доступні для мікро-, малих і середніх підприємств, а також ФОПів у переробній промисловості. Подавати заявки можуть компанії, які раніше отримували гранти на розвиток чи створення переробних підприємств, але загальна сума грантів не може перевищувати 16 млн грн.

Умови програми залишилися схожими до базової: отримувачі мають створити щонайменше п’ять нових робочих місць і повернути суму гранту через сплату податків та ЄСВ протягом трьох років, з яких щонайменше 20% – ЄСВ із нових робочих місць.

Контекст

Вартість відновлення України після російського вторгнення станом на лютий зросла до $524 млрд, що на 8% більше порівняно з оцінкою минулого року, повідомили у Світовому банку.

Найбільше постраждали житловий сектор (2,5 млн домогосподарств), транспорт, енергетика, торгівля, промисловість та освіта. В енергетичному секторі кількість пошкоджених об’єктів зросла на 93%, зокрема в генерації, передачі та розподілі електроенергії, а 13% житлового фонду України пошкоджено або зруйновано.

Найбільших збитків зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області, які становлять 72% загальних втрат. Для відновлення найбільше коштів потрібно на житловий сектор ($84 млрд), транспорт ($78 млрд), енергетику та видобувну промисловість ($68 млрд), торгівлю і промисловість ($64 млрд) та сільське господарство ($55 млрд). Витрати на розчищення завалів оцінюють у $13 млрд.