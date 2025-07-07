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Кабмін схвалив гранти до 16 млн грн для відновлення переробних підприємств після обстрілів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів України схвалив оновлену програму «Гранти для переробних підприємств», додавши до неї можливість отримання грантів на відновлення бізнесу, постраждалого від російських обстрілів. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки 7 липня.

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Деталі 

  • Максимальна сума гранту становить 16 млн гривень, але не може перевищувати підтверджені збитки підприємства.
  • «Через зростання інтенсивності ворожих атак українські підприємства щодня втрачають дороге обладнання. Нова програма допоможе відновити їхню роботу», – зазначила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.
  • Держава покриватиме 80% витрат на закупівлю, доставку та монтаж обладнання за умови співфінансування: бізнес має внести 20% від загальної суми. Наприклад, для отримання максимального гранту у 16 млн грн підприємство повинне інвестувати 4 млн грн власних коштів.
  • Гранти на відновлення доступні для мікро-, малих і середніх підприємств, а також ФОПів у переробній промисловості. Подавати заявки можуть компанії, які раніше отримували гранти на розвиток чи створення переробних підприємств, але загальна сума грантів не може перевищувати 16 млн грн.
  • Умови програми залишилися схожими до базової: отримувачі мають створити щонайменше п’ять нових робочих місць і повернути суму гранту через сплату податків та ЄСВ протягом трьох років, з яких щонайменше 20% – ЄСВ із нових робочих місць.

Контекст 

Вартість відновлення України після російського вторгнення станом на лютий зросла до $524 млрд, що на 8% більше порівняно з оцінкою минулого року, повідомили у Світовому банку. 

Найбільше постраждали житловий сектор (2,5 млн домогосподарств), транспорт, енергетика, торгівля, промисловість та освіта. В енергетичному секторі кількість пошкоджених об’єктів зросла на 93%, зокрема в генерації, передачі та розподілі електроенергії, а 13% житлового фонду України пошкоджено або зруйновано. 

Найбільших збитків зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області, які становлять 72% загальних втрат. Для відновлення найбільше коштів потрібно на житловий сектор ($84 млрд), транспорт ($78 млрд), енергетику та видобувну промисловість ($68 млрд), торгівлю і промисловість ($64 млрд) та сільське господарство ($55 млрд). Витрати на розчищення завалів оцінюють у $13 млрд.

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