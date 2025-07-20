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Замінити USAID. Де малому та середньому бізнесу брати гранти на купівлю обладнання чи сировини? Підбірка від Forbes Ukraine

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes

3 хв читання

На 2025 рік гранти від $5000 до $300 000 пропонують Швеція, Бельгія і Данія. В Україні також працюють американські фонди, зокрема Razom for Ukraine, Ukraine‐Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) та Фонд Говарда Баффета. /колаж Аліна Кохан

На 2025 рік гранти від $5000 до $300 000 пропонують Швеція, Бельгія і Данія. В Україні також працюють американські фонди, зокрема Razom for Ukraine, Ukraine‐Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) та Фонд Говарда Баффета. Фото колаж Аліна Кохан

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За три роки великої війни агентство уряду США USAID надало майже $800 млн для 26 000 українських малих та середніх підприємств. Які альтернативи американській допомозі?

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У квітні 2022 року Олександра Масюткіна перевезла своє підприємство з виробництва сумок Plyn з окупованої Нової Каховки до Дрогобича. Відновити виробництво на новому місці стало можливим завдяки грантовим програмам на 2 млн грн, 50% з яких фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

На 2025 рік компанія мала отримати новий грант у розмірі $5000 на маркетинг і сировину. Але в січні 2025‐го Держдепартамент США призупинив програми USAID. «Шукаємо альтернативи», — розповідає Масюткіна. Знайти їх не так просто.

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