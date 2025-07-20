За три роки великої війни агентство уряду США USAID надало майже $800 млн для 26 000 українських малих та середніх підприємств. Які альтернативи американській допомозі?

У квітні 2022 року Олександра Масюткіна перевезла своє підприємство з виробництва сумок Plyn з окупованої Нової Каховки до Дрогобича. Відновити виробництво на новому місці стало можливим завдяки грантовим програмам на 2 млн грн, 50% з яких фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

На 2025 рік компанія мала отримати новий грант у розмірі $5000 на маркетинг і сировину. Але в січні 2025‐го Держдепартамент США призупинив програми USAID. «Шукаємо альтернативи», — розповідає Масюткіна. Знайти їх не так просто.