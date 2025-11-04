Станом на 1 жовтня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України знизилася до 25%. Це найнижчий показник за останнє десятиліття, як повідомляє НБУ.
Деталі
- Порівняно з початком року рівень NPL зменшився на 5,3 в.п., а з березня 2022-го, коли розпочалася повномасштабна війна, – на 1,6 в.п.
- У перший рік війни частка дефолтів становила близько 20%, а NPL у портфелі зросла до 39,1%. Однак із середини 2023 року спостерігається стійке зниження цього показника.
- Скороченню частки NPL у січні–вересні 2025 року сприяло зростання обсягів нових кредитів вищої якості, а також списання проблемних позик.
- За девʼять місяців 2025 року валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 182,2 млрд грн (або на 14%), сягнувши 1,48 трлн грн.
- Водночас обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 22,6 млрд грн (або на 5,7%), до 370,6 млрд грн.
- Без урахування старих непрацюючих кредитів державних банків, визнаних такими у 2015–2017 роках під час реформи регулювання, частка NPL на 1 жовтня становила 19,5% у державних банках та 14,3% загалом по системі.
Контекст
Більшість ММСП в Україні (59%) потребують довгострокового фінансування, але лише 6% вважають кредитні можливості достатніми. Головні барʼєри: високі ставки, вимоги до застави та складні процедури, йдеться у дослідженні Ukrsibbank BNP Paribas Group та ЄБА.
Попит високий: 59% шукають довгострокові кошти, 40% – короткострокові. 38% називають кредитування складним, 14% – недоступним. Барʼєри: високі ставки (67%), застава (43%), процедури (31%), відсутність продуктів (26%). 44% не користуються кредитами, понад третина – без зовнішнього фінансування.
Популярні програми: обігові кошти (25%), «5-7-9%» (21%), беззаставні овердрафти (17%). Бізнес хоче цифровізації: 68% – онлайн-оформлення, 83% – кредити без застави (лише 18% готові її надати).
У 2025 році пріоритети: обігові кошти, програми міжнародних інституцій, продовження «5-7-9%». 24% не планують залучати кошти. ESG: третина частково впроваджують, 23% не розуміють.
Низька обізнаність із документарними інструментами: 62% не знають про гарантії/акредитиви, 18% використовують. Попит є у 25% ММСП.
