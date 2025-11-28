Удвічі зросла частка тих, хто очікує погіршення стану фінансового сектора в наступні пів року: з 15% у травні до 32% у листопаді. Але загальна оцінка поточного стану сектора залишається помірно позитивною, свідчать результати Опитування про системні ризики фінансового сектора за листопад 2025 року, проведеного Національним банком України серед керівників найбільших банків та небанківських фінансових установ.

За пів року дещо погіршилася оцінка поточного стану сектора: баланс відповідей знизився на 5 відсоткових пунктів, до 21%, що відповідає рівню 2024 року. Половина опитаних вважає стан фінансового сектора задовільним. У листопаді частка керівників, які оцінили поточний стан сектора як добрий або дуже добрий, була дещо меншою, ніж у травні.

Респонденти не змінили середньої оцінки загального рівня ризику в фінансовому секторі – він залишається помірно високим. Половина установ вважають його середнім, ще 35% – високим. Водночас дещо зменшилася частка тих, хто оцінює рівень ризику як низький.

З листопада 2022 року більшість учасників опитування оцінює стійкість фінансового сектора до значних негативних подій як середню чи високу. Втім, у поточному опитуванні вперше з 2022 року з’явилися респонденти, які заявили про дуже низьку стійкість сектора до значних несприятливих подій. На противагу попередньому опитуванню ніхто не оцінив стійкість як дуже високу.

Війна з Росією й надалі залишається основним джерелом системних ризиків. Друге місце посів ризик загального рівня корупції – він помітно піднявся в рейтингу (+4 позиції порівняно з травнем). До трійки найбільших загроз увійшов фактор діяльності правоохоронних органів і судової системи (+1 позиція). У п’ятірці також закріпилися ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі та шахрайства/кіберзагрози.

Найбільше знизилася роль ризиків поточної та очікуваної інфляції, а також захисту прав кредиторів та інвесторів. Хоча більше керівників згадували ризики державної економічної політики, вони навіть не потрапили до першої десятки. Ризики банкрутств, цін на нерухомість та доступу до фондування опинилися в кінці переліку за значущістю.

Схильність фінансових установ до ризику за останні шість місяців дещо підвищилася – про це повідомила чверть опитаних. Понад 60% респондентів заявили, що ризик-апетит не змінився. Лише 12% вважають, що схильність до ризику зменшилася.

Опитування щодо системних ризиків фінансового сектора досліджує, як найбільші банки та небанківські фінансові установи оцінюють поточні й потенційні загрози для фінансової системи України. Його проводить Національний банк України двічі на рік. Результати відображають думку топменеджерів щодо стану сектора за попередні шість місяців та їхні очікування на наступне півріччя.

Цього разу опитування проводили з 6 до 21 листопада 2025 року. У ньому взяли участь керівники 22 банків, 10 страхових компаній та двох інвестиційних фірм. Під час підрахунку підсумків розмір установи чи її частка на ринку не враховувалися – всі відповіді мали однакову вагу.