Голова НБУ: 80% підприємств готові до відключень електроенергії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Українська економіка демонструє високу стійкість попри масштабні обстріли енергетичної інфраструктури: більшість компаній готові до відключень і працюють без збоїв. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний 10 листопада на надзвичайній сесії Київського безпекового форуму, присвяченій енергетиці й економіці, пише «Укрінформ».

  • 80% підприємств в Україні вже мають генератори або інші альтернативні джерела живлення, зазначив Пишний. Це, за його словами, свідчить про феноменальну адаптивність бізнесу, який у 2022 році «виживав», а сьогодні працює планово.
  • Пишний наголосив, що Нацбанк переглянув прогнози щодо втрат електроенергії: у четвертому кварталі 2025 року вони можуть становити до 4%, у середньому за рік – 1,3%, а у 2026 році – до 3%. Водночас інфляція, за оцінками НБУ, становитиме 9,2% цього року, 6,6% – у 2026-му та 5% – у 2027-му.
  • Банки з 2022 року підтримують проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури – вже профінансовано ініціативи зі створення генераційних потужностей майже на 1,3 МВт, а також систем зберігання енергії та виробництва тепла на 1,4 МВт, розповів голова НБУ. 
  • За словами Пишного, кредитування в країні зростає понад два роки поспіль: обсяг гривневих позик збільшується більш ніж на 37% у річному вимірі, тоді як рівень проблемних кредитів – на історичному мінімумі.

Контекст

Український бізнес у жовтні зберіг позитивні оцінки своєї економічної активності порівняно з вереснем 2025 року та перевищив показник жовтня 2024 року, демонструючи стійкий оптимізм. Про це 1 листопада повідомив НБУ, посилаючись на дані щомісячного опитування. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 50,3 у жовтні проти 50,4 у вересні 2025 року та 49,4 у жовтні 2024 року.

«Укренерго» 8 листопада повідомило про нові обмеження електропостачання по всій країні через масовані атаки на енергосистему. Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС, що означає втрату генерації в Харківській та Київській областях.

За даними Міненерго, у ніч на 8 листопада Росія атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Ворог випустив по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури.

