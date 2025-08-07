Серед представників українського бізнесу зростає песимізм: індекс ділової активності UBI у липні 2025 року знизився до 36,1 бала зі 100 можливих. Це один із найнижчих рівнів із початку повномасштабного вторгнення. Бізнес стикається з дефіцитом кадрів, скорочує виробництво та очікує падіння доходів. Про це свідчать результати 21-ї хвилі дослідження стану та потреб ММСБ, проведеного Advanter Group на замовлення ПРООН.

Ключові факти

Оцінка фінансово-економічного стану компаній є переважно обережною. Зокрема, 41,8% респондентів охарактеризували стан свого підприємства як поганий або задовільний, ще 31,4% – як посередній. Лише 16,8% респондентів відзначили, що їхня компанія перебуває у доброму або відмінному фінансовому стані.

Загальна ситуація з персоналом у секторі ММСБ характеризується стриманою стабільністю на тлі незначного скорочення чисельності працівників. У середньому за перше півріччя 2025 року кількість персоналу скоротилася на 9,4%.

Зменшення чисельності працівників зафіксували 44,9% опитаних компаній, водночас 16,4% повідомили про її збільшення. У 38,7% підприємств чисельність персоналу залишалася незмінною. Середньозважений рівень укомплектованості штатів працівників у підприємствах МСБ в Україні станом на середину 2025 року становить 71%, що свідчить про суттєву нестачу кадрів.

Розподіл відповідей респондентів вказує на глибоку структурну проблему, пов’язану з дефіцитом трудових ресурсів. Зокрема, тільки 25,6% підприємств повідомляють про повну укомплектованість. Помірний дефіцит кадрів відчувають 19,9% компаній, укомплектованих на рівні 80–90%, які планують активний пошук нових працівників.

Загалом, понад три чверті опитаних підприємств (73%) повідомили про відчутний або критичний дефіцит працівників, що суттєво обмежує здатність забезпечувати безперебійну операційну діяльність, масштабувати виробництво та ефективно реагувати на економічні виклики.

Респонденти виокремили п’ять основних факторів, що перешкоджають відновленню та зростанню економічної активності підприємств: непередбачуваність державної політики (55,5%); брак платоспроможного попиту (53,5%); загальна невизначеність щодо розвитку ситуації в країні (52,7%); нестача кваліфікованої робочої сили (51,6%); обмежений доступ до капіталу (39,8%).

Серед проблем у взаємодії з органами державної влади було відзначено: блокування податкових накладних (28,7%), відмову у бронюванні співробітників (22,3%), зловживання регуляторними повноваженнями з боку представників влади (17,4%), а також вимоги щодо попередньої сплати податків (15,6%).

Упродовж останніх двох років у 22,2% підприємств зафіксовано зростання частки ветеранів війни серед працівників. Загалом респонденти демонструють позитивне або нейтральне ставлення до кваліфікаційного рівня ветеранів: 35,8% оцінюють їхню професійну підготовку як таку, що відповідає середньому рівню інших кандидатів.

Серед навичок, які роботодавці вважають найбільш цінними для бізнесу, відзначаються високий рівень самодисципліни (51,0%), лідерські якості та орієнтація на результат (45,9%), інженерна підготовка (38,9%) та управлінські компетенції (27,7%).

Методологія

Дослідження проведено в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії, що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні та реалізується Advanter Group спільно з Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес.

Опитування проводилось у період з 12.07.2025 – по 22.07.2025. Загальна кількість респондентів становила 512 осіб, які є власниками та керівниками МСБ, а також великого бізнесу.