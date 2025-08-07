Серед представників українського бізнесу зростає песимізм: індекс ділової активності UBI у липні 2025 року знизився до 36,1 бала зі 100 можливих. Це один із найнижчих рівнів із початку повномасштабного вторгнення. Бізнес стикається з дефіцитом кадрів, скорочує виробництво та очікує падіння доходів. Про це свідчать результати 21-ї хвилі дослідження стану та потреб ММСБ, проведеного Advanter Group на замовлення ПРООН.
Ключові факти
- Оцінка фінансово-економічного стану компаній є переважно обережною. Зокрема, 41,8% респондентів охарактеризували стан свого підприємства як поганий або задовільний, ще 31,4% – як посередній. Лише 16,8% респондентів відзначили, що їхня компанія перебуває у доброму або відмінному фінансовому стані.
- Загальна ситуація з персоналом у секторі ММСБ характеризується стриманою стабільністю на тлі незначного скорочення чисельності працівників. У середньому за перше півріччя 2025 року кількість персоналу скоротилася на 9,4%.
- Зменшення чисельності працівників зафіксували 44,9% опитаних компаній, водночас 16,4% повідомили про її збільшення. У 38,7% підприємств чисельність персоналу залишалася незмінною. Середньозважений рівень укомплектованості штатів працівників у підприємствах МСБ в Україні станом на середину 2025 року становить 71%, що свідчить про суттєву нестачу кадрів.
- Розподіл відповідей респондентів вказує на глибоку структурну проблему, пов’язану з дефіцитом трудових ресурсів. Зокрема, тільки 25,6% підприємств повідомляють про повну укомплектованість. Помірний дефіцит кадрів відчувають 19,9% компаній, укомплектованих на рівні 80–90%, які планують активний пошук нових працівників.
- Загалом, понад три чверті опитаних підприємств (73%) повідомили про відчутний або критичний дефіцит працівників, що суттєво обмежує здатність забезпечувати безперебійну операційну діяльність, масштабувати виробництво та ефективно реагувати на економічні виклики.
- Респонденти виокремили п’ять основних факторів, що перешкоджають відновленню та зростанню економічної активності підприємств: непередбачуваність державної політики (55,5%); брак платоспроможного попиту (53,5%); загальна невизначеність щодо розвитку ситуації в країні (52,7%); нестача кваліфікованої робочої сили (51,6%); обмежений доступ до капіталу (39,8%).
- Серед проблем у взаємодії з органами державної влади було відзначено: блокування податкових накладних (28,7%), відмову у бронюванні співробітників (22,3%), зловживання регуляторними повноваженнями з боку представників влади (17,4%), а також вимоги щодо попередньої сплати податків (15,6%).
- Упродовж останніх двох років у 22,2% підприємств зафіксовано зростання частки ветеранів війни серед працівників. Загалом респонденти демонструють позитивне або нейтральне ставлення до кваліфікаційного рівня ветеранів: 35,8% оцінюють їхню професійну підготовку як таку, що відповідає середньому рівню інших кандидатів.
- Серед навичок, які роботодавці вважають найбільш цінними для бізнесу, відзначаються високий рівень самодисципліни (51,0%), лідерські якості та орієнтація на результат (45,9%), інженерна підготовка (38,9%) та управлінські компетенції (27,7%).
Методологія
Дослідження проведено в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії, що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні та реалізується Advanter Group спільно з Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес.
Опитування проводилось у період з 12.07.2025 – по 22.07.2025. Загальна кількість респондентів становила 512 осіб, які є власниками та керівниками МСБ, а також великого бізнесу.
