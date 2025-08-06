Кабмін після паузи у майже місяць і спроб перезапустити конкурс таки призначив нового керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського . На цьому рішенні наполягали антикорупційні організації, міжнародні донори та бізнес. Бюро – орган, який має розслідувати економічні злочини, зокрема справи, повʼязані з бізнесом. За майже чотири роки роботи між бізнесом та керівниками бюро склалися непрості стосунки – підприємці скаржилися на тиск з боку органу . Що в БЕБ має змінити новий очільник Цивінський? Forbes Ukraine зібрав ключові поради від українських підприємців

Пряма мова підприємців скорочена та відредагована для зрозумілості.

Засновник компанії MacPaw Олександр Косован

Засновник компанії MacPaw Олександр Косован Фото надано пресслужбою MacPaw

Новий очільник БЕБ має розв’язати насамперед проблему прозорості та передбачуваності роботи бюро. Бізнесу важливо не лише розуміти правила гри, але й бути впевненим, що вони не змінюватимуться щодня й не залежатимуть від особистих інтересів співробітників.

Очікую припинення необґрунтованих перевірок та втручання в діяльність компаній, переходу до сервісного формату роботи БЕБ, який передбачає консультації, роз’яснення і спільну роботу над усуненням ризиків, а не пошук приводів для тиску чи штрафів, і насамкінець – ліквідації корупції та вибірковості бюро.

Запровадити відкриту аналітику діяльності БЕБ. Регулярно публікувати зрозумілі та обґрунтовані звіти про перевірки, розслідування та їхні наслідки.

Основними недоліками чинних дашбордів є формалізм і відірваність від реальних результатів: замість якісних індикаторів успіху ми бачимо кількісні показники, які нічого не говорять бізнесу. Не бачимо аналітики за трендами й не можемо оцінити ефективність діяльності органу в часі.

Ідеальний формат – прозорий інтерактивний дашборд, де є можливість побачити зв’язок між витраченими ресурсами та отриманими результатами. Це допомогло б бізнесу і суспільству краще розуміти логіку дій БЕБ.

CEO Dragon Capital Томаш Фіала

CEO Dragon Capital Томаш Фіала Фото надано пресслужбою

Очікую, що новий керівник БЕБ зможе побудувати сильну, справедливу та прозору інституцію.

Важливо, щоб бюро сприяло зростанню бюджетних надходжень коштом виведення бізнесу з тіні, створюючи при цьому рівні умови для всіх учасників ринку — аби сумлінні платники податків не опинялися у невигідному становищі.

Крім того, сподіваюся, що нове керівництво забезпечить реальну незалежність інституції від політичного тиску.

Засновник компанії «Спецтехоснастка» Володимир Лемперт

Засновник компанії «Спецтехоснастка» Володимир Лемперт Фото з особистого архіву

Ідеально – закрити всі безглузді кримінальні справи проти бізнесу в перший день. На практиці нове керівництво зазвичай починає із фраз: «треба розібратися», «проаналізувати», «перевірити». А хто це робить? І скільки часу ще це триватиме?

Не вірю в ідеали, але вірю в принцип Парето: залишити 20% справ, де дійсно є що розслідувати – великі суми, реальні перспективи в суді. І працювати з ними.

А решті бізнесу просто сказати: «Ми вам віримо». Той, хто системно ухиляється, однаково потрапить у ці 20% рано чи пізно.

Інше – давно відомо: персональна відповідальність, компенсація завданих збитків, фіксовані строки без «продовжень». І, звісно, законодавче обрізання всього зайвого.

Так, можливо, я мрійник. Але досвідчений.

Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк

Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк Фото надано пресслужбою

Призначення нового керівника БЕБ – це важливий крок. Але як представник бізнесу я дуже стримано ставлюся до очікувань, поки не побачу змін у ключовому питанні – рівні заробітних плат у самому бюро. Без достойної оплати складно говорити про професіоналізм, відповідальність чи незалежність у прийнятті рішень. Люди з ринку просто не підуть працювати на поточних умовах – і це треба визнати чесно.

Бізнес очікує не просто формального оновлення, а появи у БЕБ фахових людей, які розуміють, як функціонує сучасна економіка, зокрема digital, рекламні платформи, міжнародні транзакції. Інакше замість системної та якісної роботи ми будемо мати поверхневі претензії до тих, хто чесно працює.

Тому ключове питання зараз – не лише в структурі чи повноваженнях БЕБ, а в тому, хто саме і на яких умовах там працюватиме. Без фахових людей з гідною оплатою жодна реформа не матиме сенсу. Сподіваюся, пан Цивінський розуміє це і докладе максимум зусиль, аби зробити реальне перезавантаження органу.

Засновник Autostrada Максим Шкіль

Засновник Autostrada Максим Шкіль Фото Олег Сидоряка для Autostrada

Перше, що має зробити БЕБ, – налагодити чітку взаємодію з податковою. В частині боротьби з тіньовим бізнесом, особливо що стосується акцизних товарів.

Друге за важливістю завдання – встановити прозорі правила гри. У країні довго діяла податкова амністія. І те, як вона працювала, було неефективно. Разом із податковою БЕБ має ініціювати якісну податкову амністію. Така практика працює у багатьох країнах, зокрема Італії, Туреччині. Тоді не виводиться тіньовий капітал з країни, і він реінвестується в економіку.

Третє завдання для нового керівника БЕБ – послаблення тиску на бізнес. Тобто потрібно встановити правила, довести їх до бізнес-спільноти.

Податки потрібно сплачувати – це основа. Є система електронного контролю за сплатою податків. У світі це все цифровізовано. І функцією БЕБ має стати протидія не бізнесу як такому, а тіньовій економіці. Бізнес має сприймати бюро як сервісну функцію від держави, а не каральну.

Засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі

Засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі Фото надано пресслужбою

Призначення Цивінського – хороша новина для країни, бізнесу і звичайних людей. Це означає, що влада передусім спирається на думку суспільства, а не на політичний чи вузькокорпоративний інтерес.

Перше завдання – трансформація інституції. Не чекаю швидких результатів, але перші кроки мають показувати філософію змін.І це передусім про відкритість. Робота має будуватися на принципах суспільних інтересів.

Друге завдання – викорінити внутрішню та політичну корупцію. БЕБ не має бути органом, який захищає інтереси окремого політичного класу або інструментом розправи з політичними опонентами.

Третє завдання – протидія кримінальним злочинам в економічній сфері, захист білого бізнесу від недоброчесної конкуренції, контрабанди, яка дуже шкодить розвитку країни. Весь бізнес має сплачувати податки, а не хтось мати змогу отримати пільги, можливість «порішати» чи захистити свої компанії.

Останнє – перезавантаження команди.

Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник

Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник

Потрібні чіткі пріоритети роботи. Ключові втрати бюджету і деформації економіки пов’язані з підакцизкою. Розслідування цього напряму має стати пріоритетом.

Головні скарги бізнесу стосуються аналітичних записок. Слідчі БЕБ вважають їх доказовою базою та відкривають кримінальні провадження, що є стартом для блокування господарської діяльності підприємств – обшуку, блокування рахунків тощо. У ФРУ таких прикладів багато.

Наприклад, слідчий просить надати вихідні дані по тендеру, стежить за його проведенням, але зважає лише на дві складові – ціна, запропонована переможцем та іншим виконавцем.

Не бере до уваги інші характеристики: припустимо, німецьке обладнання перемогло китайське – так, воно дорожче, але й ефективніше, відповідно гарантії експлуатації й операційні витрати будуть меншими.

Тобто питання в тому, що слідчі самостійно визначають, чи є можливий злочин, і не беруть ні дані податкової, ні інших органів.

Цих двох пріоритетів для старту досить.

Засновник Inzhur Андрій Журжій

Засновник Inzhur Андрій Журжій Фото Артем Галкін

Очікування – що БЕБ нарешті стане справді аналітичним органом у сфері боротьби з економічною злочинністю.

Замість тиску на прозорий бізнес, що сплачує податки, отримаємо реальну системну роботу із запобігання вчиненню злочинів несумлінними платниками, які реально ухиляються від сплати податків.

Засновник компанії UBC Group Ігор Гуменний

Засновник компанії UBC Group Ігор Гуменний Фото з особистого архіву

Призначення нового керівника БЕБ – позитивне рішення. Але це тільки один крок у правильному напрямі.

Держава у критичному стані. Вона не надає безпечного, справедливого середовища. За 30 років незалежності Україна стала країною, де корупція – соціальна тканина суспільства.

Натомість «плодить» органи з розслідування економічних злочинів: БЕБ, СБУ, ДБР. Сподіваюся, тепер це перейде до одного органу. Й БЕБ буде боротися з економічними злочинами та захищати фінансову безпеку держави, а не просто заробляти на боротьбі, як це традиційно було всі роки незалежності.

Україна потребує радикальної трансформацї всієї системи державного управління. Нам ще потрібно створити ефективну державу, яка забезпечить верховенство права, створить прозорі правила гри для економіки з мінімальним втручанням, буде захищати права і свободи громадян і надавати базові соціальні гарантії.

У підготовці матеріалу брали участь репортерки Forbes Ukraine Тетяна Антонюк та Марія Денисюк.

У підготовці матеріалу брала участь репортерка Марія Денисюк