Бизнес теряет оптимизм из-за дефицита кадров и сокращения производства – исследование

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Среди представителей украинского бизнеса растет пессимизм: индекс деловой активности UBI в июле 2025 года снизился до 36,1 балла из 100 возможных. Это один из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения. Бизнес сталкивается с дефицитом кадров, сокращает производство и ожидает падения доходов. Об этом свидетельствуют результаты 21-й волны исследования состояния и потребностей ММСБ, проведенного Advanter Group по заказу ПРООН.

Ключевые факты

  • Оценка финансово-экономического состояния компаний преимущественно осторожна. В частности, 41,8% респондентов охарактеризовали состояние своего предприятия как плохое или удовлетворительное, еще 31,4% – как среднее. Только 16,8% респондентов отметили, что их компания находится в хорошем или отличном финансовом состоянии.
  • Общая ситуация с персоналом в секторе ММСБ характеризуется сдержанной стабильностью на фоне незначительного сокращения численности работников. В среднем за первое полугодие 2025 года количество персонала сократилось на 9,4%.
  • Уменьшение численности работников зафиксировали 44,9% опрошенных компаний, в то же время 16,4% сообщили о ее увеличении. У 38,7% предприятий численность персонала оставалась неизменной. Средневзвешенный уровень укомплектованности штатов сотрудников на предприятиях МСБ в Украине по состоянию на середину 2025 года составляет 71%, что свидетельствует о нехватке кадров.
  • Распределение ответов респондентов указывает на глубокую структурную проблему, связанную с дефицитом трудовых ресурсов. В частности, только 25,6% предприятий сообщают о полной укомплектованности. Умеренный дефицит кадров испытывают 19,9% компаний, укомплектованных на уровне 80–90%, планирующих активный поиск новых работников.
  • В общей сложности более трех четвертей опрошенных предприятий (73%) сообщили об ощутимом или критическом дефиците сотрудников, что существенно ограничивает способность обеспечивать бесперебойную операционную деятельность, масштабировать производство и эффективно реагировать на экономические вызовы.
  • Респонденты выделили пять основных факторов, препятствующих восстановлению и росту экономической активности предприятий: непредсказуемость государственной политики (55,5%); нехватка платежеспособного спроса (53,5%); общая неопределенность развития ситуации в стране (52,7%); нехватка квалифицированной рабочей силы (51,6%); ограниченный доступ к капиталу (39,8%).
  • Среди проблем во взаимодействии с органами государственной власти было отмечено: блокирование налоговых накладных (28,7%), отказ в бронировании сотрудников (22,3%), злоупотребление регуляторными полномочиями со стороны представителей власти (17,4%), а также требования по предварительной уплате налогов (15,6%).
  • За последние два года у 22,2% предприятий зафиксирован рост доли ветеранов войны среди работников. В целом респонденты демонстрируют положительное или нейтральное отношение к квалификационному уровню ветеранов: 35,8% оценивают их профессиональную подготовку как соответствующую среднему уровню других кандидатов.
  • Среди навыков, которые работодатели считают наиболее ценными для бизнеса, отмечаются высокий уровень самодисциплины (51%), лидерские качества и ориентация на результат (45,9%), инженерная подготовка (38,9%) и управленческие компетенции (27,7%).

Методология

Исследование проведено в рамках проекта «Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине» при финансовой поддержке правительства Японии, внедряемого Программой развития ООН (ПРООН) в Украине и реализуемого Advanter Group совместно с Центром развития инноваций, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом Дія.Бізнес.

Опрос проводился в период с 12.07.2025 – по 22.07.2025. Общее количество респондентов составило 512 человек, являющихся владельцами и руководителями МСБ, а также крупного бизнеса.

