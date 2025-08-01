Український бізнес у липні дещо погіршив очікування щодо своєї економічної активності через посилення обстрілів критичної інфраструктури, зростання витрат на сировину, оплату праці, паливо, дефіцит кваліфікованих кадрів та інфляційні процеси. Про це йдеться в результатах опитування НБУ, опублікованих 1 серпня. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) скоротився до 48,3 проти 50,0 у червні 2025 року, але залишився вищим за показник липня 2024 року (44,4).