Український бізнес у липні дещо погіршив очікування щодо своєї економічної активності через посилення обстрілів критичної інфраструктури, зростання витрат на сировину, оплату праці, паливо, дефіцит кваліфікованих кадрів та інфляційні процеси. Про це йдеться в результатах опитування НБУ, опублікованих 1 серпня. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) скоротився до 48,3 проти 50,0 у червні 2025 року, але залишився вищим за показник липня 2024 року (44,4).
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Деталі
- Позитивними факторами залишалися стабільна ситуація в енергетиці, активний споживчий попит і сезонні умови.
- Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими п’ять місяців поспіль завдяки достатній пропозиції товарів і жвавому попиту: секторальний індекс у липні склав 51,2 (52,0 – у червні 2025 року, 44,7 – у липні 2024-го). Торговельні компанії прогнозували зростання товарообороту та обсягів закупівель, а також покращили оцінки щодо товарних залишків, хоча очікували подальшого зниження торговельної маржі.
- Будівельні компанії третій місяць поспіль демонстрували позитивні оцінки завдяки сталому попиту та сезонним факторам: секторальний індекс зріс до 50,6 (50,4 – у червні 2025 року, 49,6 – у липні 2024-го).
- Будівельники посилили очікування щодо закупівель сировини, зберегли оптимізм стосовно обсягів будівництва та нових замовлень, але прогнозували сповільнення зростання вартості підрядних послуг.
- Промислові підприємства після п’яти місяців позитивних оцінок у липні виявилися стриманішими через високі безпекові ризики та зростання витрат: секторальний індекс знизився до 48,6 (50,4 – у червні 2025 року, 45,8 – у липні 2024-го).
- Погіршилися прогнози щодо експортних замовлень, незавершеного виробництва та запасів сировини, хоча респонденти зберегли слабкий оптимізм щодо обсягів виробництва та нових замовлень.
- Сфера послуг вдруге поспіль дала найпесимістичніші оцінки через зростання логістичних витрат і дефіцит кадрів: секторальний індекс упав до 45,8 (48,3 – у червні 2025 року, 42,5 – у липні 2024-го). На відміну від червня, підприємства прогнозували скорочення обсягів послуг і послаблення нових замовлень.
- Більшість респондентів усіх секторів очікували зростання закупівельних цін, цін на сировину та власну продукцію чи послуги. Щодо зайнятості усі сектори прогнозували скорочення чисельності працівників, особливо у сфері послуг.
Контекст
Щомісячне опитування підприємств тривало з 7 до 24 липня 2025 року. Участь взяли 586 підприємств. Із них 42,7% представляли промисловість, 26,5% – сферу послуг, 25,3% – торгівлю, 5,6% – будівництво. За розміром 27,3% респондентів – великі підприємства, 27,5% – середні, 45,2% – малі.
Серед опитаних 30,7% підприємств проводять експортно-імпортні операції, 9,4% – лише експортні, 17,4% – лише імпортні, а 42,5% не займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
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