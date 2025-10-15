Інвестори на чолі з BlackRock Inc. та її підрозділом Global Infrastructure Partners (GIP) домовилися придбати Aligned Data Centers за $40 млрд, повідомила компанія 15 жовтня. Це одна з найбільших інфраструктурних угод в історії BlackRock і водночас найбільша угода у сфері дата-центрів, на тлі глобальної гонки інвесторів за активи, що обслуговують штучний інтелект.

Деталі

Угода здійснюється у партнерстві з MGX – інвестиційною компанією в галузі ШІ, створеною суверенним фондом Mubadala Investment Co. Серед інших учасників консорціуму – Microsoft Corp., Nvidia Corp., а також суверенні фонди Кувейту та Сінгапуру. Продавцем виступила Macquarie Asset Management, яка вперше інвестувала в Aligned у 2018 році.

У рамках угоди Aligned стане частиною Artificial Intelligence Infrastructure Partnership – консорціуму, який BlackRock створила разом із GIP, Microsoft та MGX для масштабних інвестицій у дата-центри, енергетику та інфраструктуру для ШІ. Мета партнерства – залучити $30 млрд капіталу для фінансування проєктів загальною вартістю до $100 млрд.

Угоду планують закрити у першій половині 2026 року після погодження з регуляторами.

Голова BlackRock Ларрі Фінк заявив, що нове партнерство «готове задовольнити зростаючий попит на інфраструктуру, необхідну для епохи ШІ».

Контекст

Aligned Data Centers, заснована у 2013 році, управляє 50 кампусами і 78 дата-центрами у США та Південній Америці. Компанія спеціалізується на високоефективних гіпермасштабованих центрах обробки даних. За даними DC Byte, Aligned має понад 600 мегават потужності у роботі та ще 700 мегават у будівництві, що робить її одним із найбільших гравців на ринку.

BlackRock активно розширює свою присутність в енергетичному секторі. Раніше цього місяця вона отримала дозвіл регуляторів штату Міннесота на придбання енергокомпанії Allete Inc. за $6 млрд, а також веде переговори про купівлю енергетичної компанії AES Corp. Зростання попиту на електроенергію в США стимулює інвесторів шукати ресурси для живлення AI-центрів – за оцінками BloombergNEF, до 2035 року дата-центри споживатимуть понад 4% світової електроенергії.

Інтерес інвесторів до ШІ-інфраструктури стрімко зріс після запуску ChatGPT. За даними Goldman Sachs, компанії, пов’язані з ШІ, вже залучили $141 млрд корпоративних боргових фінансувань у 2025 році, перевищивши торішній показник у $127 млрд.

У боротьбі за активи BlackRock конкурує з іншими великими гравцями, зокрема Blackstone, яка раніше придбала QTS Realty Trust і AirTrunk для розширення своїх дата-центрів.