Деталі

Американська Oaktree Capital Management розпочала процес продажу частини свого європейського та близькосхідного бізнесу Pure DC, вартість якого оцінюється до €5 млрд.

Швейцарська Partners Group планує виручити близько €4 млрд від продажу північного оператора дата-центрів atNorth.

Шведська EQT виставила на продаж GlobalConnect – оператора швидкісних мереж і дата-центрів у Скандинавії – із потенційною оцінкою до €8 млрд.

Активність на ринку зростає, адже інвестори приваблені довгостроковими контрактами й стабільними доходами, а чинні власники шукають ресурси для оновлення інфраструктури, зазначило видання.

Серед інших гравців – Deutsche Bank Asset Management (DWS), яка планує продати бізнес NorthC за €2 млрд, та французька Orange, що розглядає продаж частки у своїх дата-центрах.

Контекст

За даними Synergy Research Group, з початку року у світі вже закрито 162 угоди у сфері датацентрів на суму понад $46 млрд, а ще 45 на $35 млрд перебувають у процесі завершення.

Зокрема, минулого тижня стало відомо, що BlackRock’s Global Infrastructure Partners веде фінальні переговори про купівлю американського Aligned Data Centers у Macquarie – угода може сягнути $40 млрд.

2024 рік став рекордним для сектору – тоді уклали 287 угод на $77 млрд.

Експерти прогнозують, що 2025-й може повторити цей результат. Аналітик Synergy Research Джон Дінсдейл пояснює сплеск тим, що попит на обчислювальні потужності для хмарних сервісів і ШІ перевищує можливості поточних операторів фінансувати нові об’єкти. Через це інвестори розглядають датацентри як «безпечну ставку» для капіталовкладень.