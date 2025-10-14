Найбільша у світі керуюча активами компанія BlackRock наростила дохід на 25%, але скоротила чистий прибуток на 19%. Обсяг активів під управлінням зріс на 17% у річному вимірі – до рекордних $13,5 трлн, свідчать фінансові результати за третій квартал 2025 року.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Загальні доходи компанії зросли на чверть – до $6,5 млрд, що стало наслідком сприятливих ринкових умов, вищих базових зборів і завершення поглинань компаній GIP та HPS.
- Чисті припливи інвестицій становили $205 млрд, зокрема завдяки високому попиту на ETF iShares, приватні ринки та грошові фонди.
- Особливо потужну динаміку показали ETF iShares, на які припало $153 млрд нових інвестицій, тоді як приватні ринки залучили ще $13,2 млрд. Активи в iShares перевищили $5 трлн, а в грошовому управлінні – $1 трлн. Компанія також викупила власних акцій на $375 млн за квартал.
- Доходи від технологічних послуг та підписки зросли на $112 млн завдяки попиту на аналітичну платформу Aladdin і придбанню компанії Preqin.
- Гендиректор Лоренс Фінк заявив, що результати свідчать про ефективність інвестицій BlackRock у технології, аналітику даних і приватні ринки. «Наша платформа готова скористатися найбільшими можливостями на глобальних ринках капіталу, і динаміка на четвертий квартал залишається сильною», – наголосив він.
- Акції BlackRock дешевшають на 0,9% під час попередніх торгів 14 жовтня. З початку поточного року їхня вартість зросла на 12,7%.
Контекст
BlackRock – американська інвестиційна компанія, заснована в 1988 році. Є найбільшою у світі за обсягом активів під управлінням. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. Компанія спеціалізується на управлінні активами, включаючи інвестиційні фонди, ETF (iShares), пенсійні фонди та портфелі для інституційних і приватних клієнтів. BlackRock відома своєю платформою Aladdin для аналізу ризиків. Гендиректор – Ларрі Фінк.
Компанія продовжує зміцнювати позиції у сфері керування активами завдяки диверсифікації бізнесу – від традиційних ETF до приватних інвестицій і технологічних сервісів.
У 2024 році BlackRock зафіксувала рекордний притік клієнтських коштів у розмірі $641 млрд.
У другому кварталі 2025 року BlackRock залучив $46 млрд до своїх фондів, а активи сягнули рекордних $12,5 трлн, попри волатильність через мита Трампа.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.