Найбільша у світі керуюча активами компанія BlackRock наростила дохід на 25%, але скоротила чистий прибуток на 19%. Обсяг активів під управлінням зріс на 17% у річному вимірі – до рекордних $13,5 трлн, свідчать фінансові результати за третій квартал 2025 року.

Ключові факти

Загальні доходи компанії зросли на чверть – до $6,5 млрд, що стало наслідком сприятливих ринкових умов, вищих базових зборів і завершення поглинань компаній GIP та HPS .

. Чисті припливи інвестицій становили $205 млрд, зокрема завдяки високому попиту на ETF iShares, приватні ринки та грошові фонди.

Особливо потужну динаміку показали ETF iShares, на які припало $153 млрд нових інвестицій, тоді як приватні ринки залучили ще $13,2 млрд. Активи в iShares перевищили $5 трлн, а в грошовому управлінні – $1 трлн. Компанія також викупила власних акцій на $375 млн за квартал.

Доходи від технологічних послуг та підписки зросли на $112 млн завдяки попиту на аналітичну платформу Aladdin і придбанню компанії Preqin.

Гендиректор Лоренс Фінк заявив, що результати свідчать про ефективність інвестицій BlackRock у технології, аналітику даних і приватні ринки. «Наша платформа готова скористатися найбільшими можливостями на глобальних ринках капіталу, і динаміка на четвертий квартал залишається сильною», – наголосив він.

Акції BlackRock дешевшають на 0,9% під час попередніх торгів 14 жовтня. З початку поточного року їхня вартість зросла на 12,7%.

Контекст

BlackRock – американська інвестиційна компанія, заснована в 1988 році. Є найбільшою у світі за обсягом активів під управлінням. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. Компанія спеціалізується на управлінні активами, включаючи інвестиційні фонди, ETF (iShares), пенсійні фонди та портфелі для інституційних і приватних клієнтів. BlackRock відома своєю платформою Aladdin для аналізу ризиків. Гендиректор – Ларрі Фінк.

Компанія продовжує зміцнювати позиції у сфері керування активами завдяки диверсифікації бізнесу – від традиційних ETF до приватних інвестицій і технологічних сервісів.

У 2024 році BlackRock зафіксувала рекордний притік клієнтських коштів у розмірі $641 млрд.

У другому кварталі 2025 року BlackRock залучив $46 млрд до своїх фондів, а активи сягнули рекордних $12,5 трлн, попри волатильність через мита Трампа.