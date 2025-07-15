Президент США Дональд Трамп під час саміту з інновацій у Піттсбурзі заявив про запуск великої інвестиційної програми в американський штучний інтелект та енергетику. Компанії оголосили про виділення понад $70 млрд на проєкти у Пенсильванії та сусідніх штатах – з фокусом на дата-центри, відновлювану енергію та інфраструктуру, пише Semafor .

Деталі

Найбільший внесок обіцяє Google – $25 млрд на будівництво дата-центрів у Пенсильванії та сусідніх штатах упродовж двох років. Компанія також підписала 20-річну угоду з Brookfield на $3 млрд для модернізації двох гідроелектростанцій.

First Energy вкладе $15 млрд у модернізацію енергомережі штату. Виробник ядерного обладнання Westinghouse анонсував нові постачання реакторів, а GE Vernova розширить виробництво на одному зі своїх заводів.

Серед учасників заходу – впливові представники інвестиційного та енергетичного сектору: гендиректор BlackRock Ларрі Фінк, президент Blackstone Джон Грей, голова ExxonMobil Даррен Вудс, співзасновник Palantir Алекс Карп і CEO Anthropic Даріо Амодей.

Трамп акцентував на поєднанні американського ШІ з «американською енергією» – тобто інфраструктурою, що базується на вітчизняних джерелах.

Захід у Піттсбурзі відбувся на тлі дебатів щодо ризиків ШІ для ринку праці. Особливо гостро це прозвучало після нещодавніх заяв Даріо Амодея з Anthropic, який попередив про потенційні масові звільнення через впровадження ШІ.

У відповідь представники галузі наголосили, що нова економіка, навпаки, відкриє мільйони робочих місць у суміжних секторах.

Контекст

Штучний інтелект провокує найбільше зростання споживання електроенергії в США за десятиліття. За оцінками Grid Strategies, з 2024 по 2029 роки попит на електрику в США зростатиме в п’ять разів швидше, ніж прогнозувалося у 2022-му.

Згідно зі звітом Deloitte, споживання енергії дата-центрами ШІ може зрости у 30 разів до 2035 року.

Проте введення нових генеруючих потужностей стикається з бар’єрами: підключення до електромереж передбачає роками проходити екологічні оцінки, а мережі вже перевантажені. Окреме питання – складність розміщення дата-центрів, які потребують великих площ, доступу до енергії, води та сприятливого зонування.

Адміністрація Трампа планує вивести вже підготовлені енергопроєкти на вищі місця у черзі на підключення до мережі. Розглядається надання землі, підконтрольної Міноборони або Міністерству внутрішніх справ, для швидкого будівництва інфраструктури.

З першого дня свого президентства Трамп оголосив «енергетичну надзвичайну ситуацію» і скасував екологічні обмеження на видобуток газу, нафти, вугілля й будівництво нових енергоблоків на тлі курсу США на перемогу в технологічній гонці з Китаєм.

На початку року Трамп зібрав топменеджерів OpenAI, Oracle та SoftBank у Білому домі для презентації проєкту Stargate – ініціативи зі створення дата-центрів і 100 000 нових робочих місць у США.