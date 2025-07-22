Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Британська AstraZeneca інвестує $50 млрд у США на тлі загроз мит Трампа

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

AstraZeneca інвестує $50 млрд у розвиток виробничих потужностей та досліджень у США до 2030 року /Getty Images

AstraZeneca інвестує $50 млрд у розвиток виробничих потужностей та досліджень у США до 2030 року Фото Getty Images

Фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила про плани масштабного розширення своєї присутності в США, включно з будівництвом найбільшого у світі виробничого об’єкта в штаті Вірджинія. Це – реакція британського фармгіганта на торговельні тарифи США та частина стратегії компанії з подвоєння доходів, пише CNBC.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • AstraZeneca інвестує $50 млрд у розвиток виробничих потужностей та досліджень у США до 2030 року. Основою інвестицій стане новий завод у Вірджинії, де виготовлятимуть препарати для контролю ваги та метаболічних порушень, зокрема пероральний засіб на основі GLP-1 для лікування ожиріння. 
  • Це буде найбільша інвестиція в історії компанії, яка передбачає використання штучного інтелекту, автоматизації та аналітики даних для оптимізації виробництва, зазначило видання.
  • Компанія планує розширити дослідження та виробництво клітинної терапії в штатах Меріленд, Массачусетс, Каліфорнія, Індіана та Техас. Очікується створення десятків тисяч нових робочих місць.
  • Гендиректор компанії Паскаль Соріо зазначив, що інвестиції демонструють віру AstraZeneca в інноваційність американської біофармацевтичної галузі та допоможуть досягти мети – $80 млрд річного доходу, половину з якого очікують отримати саме з американського ринку.

Контекст

США вже є ключовим ринком для AstraZeneca: у 2024 році американський ринок забезпечив понад 40% річного виторгу компанії. 

У листопаді 2024 року, після президентських виборів у США, AstraZeneca вже оголошувала про $3,5 млрд інвестицій. Також нещодавно з’явилися повідомлення про можливий переїзд лістингу компанії з Лондона до США, що може стати суттєвим ударом для британського фондового ринку. У компанії ці чутки не прокоментували.

Конкуренти AstraZeneca – Novartis, Sanofi, Roche, Eli Lilly та Johnson & Johnson – нарощують вкладення в США. Причиною є політика адміністрації президента Дональда Трампа, яка передбачає повернення виробництва ліків до США.

Уряд США розглядає нові тарифи на імпорт фармацевтичної продукції – результати розслідування очікуються наприкінці липня. Трамп заявив про можливість введення мит до 200% із пільговим періодом у 12–18 місяців, щоб компанії встигли перемістити виробництво. Однак фармвиробники вважають цей термін занадто коротким – більшість ліків вимагають 3–4 роки для налагодження повного виробничого циклу.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні