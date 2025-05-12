AstraZeneca поступилася HSBC статусом найдорожчої компанії Великої Британії після заяви Трампа про ціни на ліки

AstraZeneca 12 травня втратила статус найдорожчої публічної компанії Великої Британії після того, як заяви президента США Дональда Трампа про зниження цін на ліки спричинили падіння акцій фармвиробників у всьому світі, пише Bloomberg .

Деталі

Котирування AstraZeneca знизилися на 5,8% на торгах у понеділок, а її ринкова капіталізація впала приблизно до 154 млрд фунтів стерлінгів ($203 млрд). Компанія поступилася за цим показником банку HSBC, який наразі оцінюється у 156 млрд фунтів стерлінгів.

Останніми тижнями акції європейських фармкомпаній загалом дешевшають. Трамп також планує запровадити мита на імпорт ліків.

Минулого місяця гендиректор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив, що мита – не найкращий спосіб регулювання фармацевтичної галузі.

Водночас HSBC заявляє, що мита суттєво не вплинуть на його діяльність. У квітні банк оголосив про нову програму викупу акцій, попри нестабільну геополітичну ситуацію, яка тисне на світову економіку та фінансові ринки.

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Контекст

11 травня президент США Дональд Трамп анонсував підписання «одного з найвизначніших в історії» указів, який має знизити ціни на ліки в США на 30–80%. Трамп зазначив, що його обурює, чому американці платять за ті самі ліки, вироблені тими самими компаніями, у 5–10 разів більше, ніж в інших країнах. Фармацевтичні компанії готуються до протистояння: проти ініціативи різко виступила лобістська організація PhRMA.