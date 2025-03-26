Частина страхових компаній може залишити ринок – Рожкова

Частина страхових компаній залишить ринок через посилення регулювання, пов’язане з імплементацією директиви ЄС Solvency II. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» . За її словами, консолідація в секторі триватиме, оскільки не всі страховики зможуть відповідати новим вимогам.

Деталі

З 1 січня 2024 року в Україні набув чинності новий закон «Про страхування», який суттєво посилює регулювання галузі та адаптує її до стандартів ЄС. Він вводить три рівні регулятивного капіталу, підвищує вимоги до його мінімального розміру та змінює підхід до оцінки активів страховиків.

«Директива Solvency II передбачає ринкову оцінку активів та ризиків, пов’язаних із такими інвестиціями. Це потребуватиме серйозних технологічних підходів і навчання персоналу», – наголосила Рожкова.

НБУ вже очистив ринок від компаній, які не змогли відповідати оновленим нормативам. Спочатку регулятор змусив страховиків розкрити структуру власності та сформувати страхові резерви, а потім посилив вимоги до активів, заборонивши використання сумнівних цінних паперів та обмеживши інвестиції в нерухомість.

За словами Рожкової, ринок залишають компанії, які не займалися класичним страхуванням, а використовували схеми оптимізації чи просто не розвивалися. Водночас стійкі гравці консолідуватимуться, щоб зберегти свою присутність.

Як приклад консолідації вона навела Ядерний страховий пул, який об’єднує 15 українських страховиків. Відповідно до міжнародної конвенції, оператори ядерних установок мають страхувати відповідальність на 150 млн с.п.з. (8,3 млрд грн). Водночас компанії пулу покривають лише 6,3% цієї суми, тоді як 70% ризиків беруть на себе міжнародні партнери, а частина залишається непокритою.

«Консолідація – це не завжди погано. Після скорочення кількості страховиків на дві третини активи цього сегменту ринку не зменшилися», – підсумувала Рожкова.

Контекст

Станом на кінець січня місяця на ринку працювало 55 ризикових страховиків, 10 – спеціалізуються на страхуванні життя, один – зі спеціальним статусом (»Експортно-КА»), за даними НБУ.

Директива ЄС Solvency II (2009/138/ЄС) – регуляторний стандарт, який встановлює єдині правила для страхових компаній у ЄС, спрямовані на забезпечення їхньої платоспроможності, управління ризиками та підвищення прозорості фінансової звітності.

У 2022 році Україна отримала статус кандидата в ЄС і зобов’язалася адаптувати фінансове законодавство до європейських стандартів. Страховий ринок країни, що має низьку капіталізацію та недостатню прозорість, потребує реформ. Впровадження Solvency II має допомогти підвищити його стабільність і наблизити до європейського рівня.

НБУ, що регулює небанківський фінансовий сектор з 2020 року, працює над запровадженням європейських норм. У Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року передбачено гармонізацію страхового законодавства з Solvency II та міжнародними стандартами.

У 2023 році набув чинності новий Закон «Про страхування», який вводить ризик-орієнтований нагляд, посилені вимоги до капіталу страховиків і нові стандарти звітності.