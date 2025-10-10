«Нова пошта» попередила про можливі затримки у доставці вантажів у Києві та області, йдеться у повідомленні компанії в п’ятницю, 10 жовтня. Через нічну атаку росіян сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки.
Деталі
- Наразі всі процеси відновлено, компанія працює, щоб якнайшвидше доставити посилки.
- Відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.
Контекст
В ніч на 10 жовтня РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура. Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, в Запоріжжі загинула дитина.
Через атаку у Києві та області, а також на Кіровоградщині відсутнє водопостачання. Його мають відновити протягом дня.
