«Нова пошта» попередила про можливі затримки у доставці вантажів у Києві та області, йдеться у повідомленні компанії в п’ятницю, 10 жовтня. Через нічну атаку росіян сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки.

Деталі

Наразі всі процеси відновлено, компанія працює, щоб якнайшвидше доставити посилки.

Відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.

Контекст

В ніч на 10 жовтня РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура. Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, в Запоріжжі загинула дитина.

Через атаку у Києві та області, а також на Кіровоградщині відсутнє водопостачання. Його мають відновити протягом дня.