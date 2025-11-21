Санкції США проти «Роснефти» і «Лукойлу», що вступають у дію з сьогоднішнього дня, загрожують залишити «на воді» 48 млн барелів російської нафти, підрахував Bloomberg . Для порівняння: загальні поставки російської нафти по морю зараз оцінюються в 3,4 млн барлів на день. Кінцева доля цієї нафти залежить від того, наскільки суворо США мають намір карати за обхід санкцій.

Деталі

Аналітична компанія Kpler підрахувала, що близько 48 млн барелів нафти «Роснефти» і «Лукойлу» – здебільшого сорти Urals та ESPO – наразі перебувають у дорозі або тільки завантажуються. Серед них близько 50 танкерів прямують до Китаю та Індії, інші ж – без чітко визначеного порту або до менших портів, розкиданих від Балтики до Південно-Китайського моря, оскільки посередники дистанціюються від торгівлі.

Попри це Росія продовжує тримати великі морські поставки на рівні близько 3,4 млн барелів на день, згідно з даними відстеження суден Bloomberg. Бенчмаркові ціни на нафту поки майже не реагують на останні обмеження.

Китай і Індія остерігаються потрапити під вторинні санкції США. Ступінь цих обмежень та готовність Вашингтона їх застосовувати визначатимуть, скільки нафти дійде до переробників, пише видання.

Деякі танкери вже демонструють наслідки санкцій. Наприклад, танкер Spirit 2 з 730 000 барелів Urals від «Роснефти» зробив розворот поблизу Суецького каналу на початку листопада та простояв там понад тиждень, перш ніж продовжити шлях на Індію. Інший танкер, Furia, з 730 000 барелів Urals, який здійснив розворот у Балтійському морі наприкінці жовтня, зараз прямує до Індії після проходження Суецького каналу.

Судно Cindy із 770 000 барелів ESPO з Козміно, наразі без визначеного порту та йде у води поблизу Сінгапуру та Малайзії для перевантажень між танкерами, щоб замаскувати походження нафти. Танкер Fortis з 720 тис. барелів Urals змінює маршрут із Китаю на Південу Корею після рідкісного перевантаження біля Індії.

Контекст

Падіння попиту на російські вантажі прискорилося після того, як адміністрація президента Трампа 22 жовтня внесла «Роснєфть» і «Лукойл» до санкційного списку. До 21 листопада компаніям-партнерам надали час для згортання співпраці, але частина нафтопереробників у Китаї, Індії та Туреччині ще раніше припинили закупівлі та шукають альтернативу.

З оголошенням санкцій Urals почала торгуватися з рекордними знижками проти міжнародних бенчмарків. Дисконт до Brent у Чорному та Балтійському морях минулого тижня розширився до в середньому $23,52 за барель – найбільше з червня 2023-го.

Ці заходи стали одними з найсильніших санкцій США з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році й першими прямими санкціями президента Дональда Трампа щодо Росії після вступу на посаду в січні.