Морські поставки російської нафти суттєво скоротилися – найбільше з січня 2024 року – через нові санкції США проти компаній «Лукойл» і «Роснефть». Про це пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Деталі

Середньодобовий обсяг експорту з російських портів за чотири тижні до 2 листопада становив 3,58 млн барелів, що на 190 000 барелів менше, ніж переглянутий показник за попередній період до 26 жовтня.

Bloomberg зазначає, що це скорочення вдарило по нафтових доходах Москви, які опустилися до найнижчого рівня з серпня.

Нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині тимчасово призупиняють закупівлі російської нафти й шукають альтернативні джерела. На ці три країни припадає понад 95% морського експорту російської сирої нафти, тож компенсувати значне падіння їхнього попиту буде практично неможливо.

Контекст

Наприкінці жовтня Мінфін США разом із ЄС запровадив санкції проти двох ключових російських нафтовидобувних компаній – «Лукойлу» і «Роснефти». Обмеження поширюються не тільки на самі компанії, а й на 34 їхні «дочки». Контрагентам дали 30 днів на завершення операцій, після чого їм загрожують вторинні санкції США.

Китай та Індія досі купують російську нафту за цінами, що вищі західної стелі.

15 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому припинити імпорт російської нафти.

Згодом Bloomberg написав, що ця заява стала несподіванкою для найбільших індійських НПЗ, а речник МЗС Індії заявив про відсутність підтвердження такої розмови.

17 жовтня Reuters із посиланням на джерело в Білому домі повідомив про скорочення закупівель російської нафти індійськими НПЗ на 50%, хоча офіційного підтвердження з Індії поки немає.