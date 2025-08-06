Проєкт реконструкції автостанції «Київ» (відомої як «Яма») поблизу столичного залізничного вокзалу заморожений через проблеми із земельною ділянкою, йдеться в статті Forbes Ukraine. Реконструкція «Ями» мала завершитись на початку літа та стати першим проєктом Concorde Capital Ігоря Мазепи на ринку перевезень.