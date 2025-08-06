Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Forbes Digital

Concorde Capital Мазепи призупинила реконструкцію київського автовокзалу «Яма» 

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Яма Київ /Shutterstock

Чому Concorde Capital Мазепи зупинила ремонт автовокзалу «Яма»? Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:13 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:13

Проєкт реконструкції автостанції «Київ» (відомої як «Яма») поблизу столичного залізничного вокзалу заморожений через проблеми із земельною ділянкою, йдеться в статті Forbes Ukraine. Реконструкція «Ями» мала завершитись на початку літа та стати першим проєктом Concorde Capital Ігоря Мазепи на ринку перевезень.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

 Ключові факти

  • «Ми розглядали проєкт реконструкції, як інвестиційний, але виявлені юридичні питання, не дозволяють його зараз розпочати. Проєкт на паузі», – повідомила пресслужба Concorde Capital на запит Forbes Ukraine.
  • У Concorde відмовились уточнити, які саме юридичні питання заважають. 
  • Власник автовокзалу – заснована у березні 2024-го «Укрпас ЮА». Concorde Capital придбав її частку у 25% у вересні 2024-го. Сума угоди не розголошується. «З оптимізмом дивлюся на цей проєкт», – говорив Мазепа тоді.
  • «Наміри про реконструкцію не змінились, але процес затягнувся», – відповіла пресслужба «Укрпасу» за запит Forbes Ukraine. Серед причин в компанії називають брак компетентних професіоналів та довгий термін погодження всіх необхідних документів. 
  • «Наразі триває затвердження плану містом», – зазначили у пресслужбі «Укрпасу». Запланований початок реконструкції «Ями» – 1 березня 2026 року, додали у пресслужбі. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні