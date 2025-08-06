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Проєкт реконструкції автостанції «Київ» (відомої як «Яма») поблизу столичного залізничного вокзалу заморожений через проблеми із земельною ділянкою, йдеться в статті Forbes Ukraine. Реконструкція «Ями» мала завершитись на початку літа та стати першим проєктом Concorde Capital Ігоря Мазепи на ринку перевезень.
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Ключові факти
- «Ми розглядали проєкт реконструкції, як інвестиційний, але виявлені юридичні питання, не дозволяють його зараз розпочати. Проєкт на паузі», – повідомила пресслужба Concorde Capital на запит Forbes Ukraine.
- У Concorde відмовились уточнити, які саме юридичні питання заважають.
- Власник автовокзалу – заснована у березні 2024-го «Укрпас ЮА». Concorde Capital придбав її частку у 25% у вересні 2024-го. Сума угоди не розголошується. «З оптимізмом дивлюся на цей проєкт», – говорив Мазепа тоді.
- «Наміри про реконструкцію не змінились, але процес затягнувся», – відповіла пресслужба «Укрпасу» за запит Forbes Ukraine. Серед причин в компанії називають брак компетентних професіоналів та довгий термін погодження всіх необхідних документів.
- «Наразі триває затвердження плану містом», – зазначили у пресслужбі «Укрпасу». Запланований початок реконструкції «Ями» – 1 березня 2026 року, додали у пресслужбі.
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