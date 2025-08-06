Concorde Capital Ігоря Мазепи призупинила реконструкцію автовокзалу біля Центрального залізничного вокзалу в Києві, яка мала завершитися до червня 2025-го, дізнався Forbes Ukraine. Ключова перешкода – автостанція не має права на землю, на якій розташована. Міська влада ще у 2012 році продала її під будівництво ТЦ підприємству «Ленінська кузня». З 2022-го «Кузня» теж належить Мазепі. Що відбувається?

«Яма» буде готова до літа, – казав засновник Concorde Capital Ігор Мазепа на початку листопада 2024-го. – Робота кипить». Тоді він назвав стан автостанції «жахливим» і зазначив, що реконструкція потребує від 50 до 70 млн грн.

Автостанція «Київ» знаходиться поблизу столичного залізничного вокзалу і має народну назву «Яма». Проєкт оновлення передбачав, що до червня 2025-го буде побудована нова будівля вокзалу із залою очікування, фудкортом, магазинами, дитячою кімнатою та медпунктом.