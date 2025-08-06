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Земля під «Ямою». Мазепа зупинив реконструкцію автовокзалу в центрі столиці. Який звʼязок із Порошенком та Тігіпком?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Мазепа «Яма» /колаж Анастасія Савеленко

Мазепа разом із партнерами зупинили реконструкцію київського автовокзалу «Яма». Чому? Фото колаж Анастасія Савеленко

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Concorde Capital Ігоря Мазепи призупинила реконструкцію автовокзалу біля Центрального залізничного вокзалу в Києві, яка мала завершитися до червня 2025-го, дізнався Forbes Ukraine. Ключова перешкода – автостанція не має права на землю, на якій розташована. Міська влада ще у 2012 році продала її під будівництво ТЦ підприємству «Ленінська кузня». З 2022-го «Кузня» теж належить Мазепі. Що відбувається?

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«Яма» буде готова до літа, – казав засновник Concorde Capital Ігор Мазепа на початку листопада 2024-го. – Робота кипить». Тоді він назвав стан автостанції «жахливим» і зазначив, що реконструкція потребує від 50 до 70 млн грн.

Автостанція «Київ» знаходиться поблизу столичного залізничного вокзалу і має народну назву «Яма». Проєкт оновлення передбачав, що до червня 2025-го буде побудована нова будівля вокзалу із залою очікування, фудкортом, магазинами, дитячою кімнатою та медпунктом. 

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