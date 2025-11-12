Данія оголосила про 28-й пакет військової допомоги Україні на суму близько $217 млн. Про це повідомило Міністерство оборони Данії.
Деталі
- З цієї суми було спрямовано: $15,7 млн – на фінансування «данської моделі» у 2025 році; $57,7 млн – на ініціативу PURL (програма закупівлі американської зброї для України); $12,4 млн – на постачання пального для Збройних сил України.
- Загалом з 2022 по 2028 рік Данія планує надати Україні військову й іншу допомогу на суму близько $11 млрд.
Контекст
З 2022 року Данія загалом виділила на підтримку України понад 70 млрд данських крон – це сума вже наданої допомоги та коштів, запланованих на майбутнє. З них майже 6 млрд крон спрямовано на «данську модель» прямої фінансової підтримки українських виробників озброєнь.
Наприкінці вересня Данія оголосила 27-й пакет військової допомоги Україні на суму близько 2,6 млрд данських крон (приблизно $407 млн).
На початку вересня стало відомо, що українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети «Фламінго», розпочне виробництво ракетного палива для боєприпасів великої дальності безпосередньо на території Данії.
