Деталі

Цей пакет включає майже 1,6 млрд крон на підтримку замовлень української оборонної промисловості. Решта коштів спрямовується на інші види допомоги, деталі яких данське оборонне відомство не розкриває.

«Військові потреби України залишаються величезними, і одним із найефективніших способів підтримки є інвестування в українську оборонну промисловість», – зазначив Поульсен.

Контекст

Загалом із 2022 року Данія виділила на підтримку України понад 70 млрд крон, включно з уже наданою допомогою та запланованою на майбутнє. З них майже 6 млрд крон призначено на «данську модель» – інвестиції в українську оборонну промисловість.

Данія анонсувала попередній, 26-й, пакет військової допомоги Україні на суму приблизно 4,2 млрд данських крон ($628,4 млн) ще у травні.

На початку вересня повідомлялося, що українська компанія Fire Point, виробник крилатих ракет «Фламінго», розпочне в Данії виробництво палива для ракет великої дальності.