Данія виділила Україні 27-й пакет допомоги на суму приблизно 2,6 млрд данських крон ($407 млн), повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Цей пакет включає майже 1,6 млрд крон на підтримку замовлень української оборонної промисловості. Решта коштів спрямовується на інші види допомоги, деталі яких данське оборонне відомство не розкриває.
- «Військові потреби України залишаються величезними, і одним із найефективніших способів підтримки є інвестування в українську оборонну промисловість», – зазначив Поульсен.
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
Контекст
Загалом із 2022 року Данія виділила на підтримку України понад 70 млрд крон, включно з уже наданою допомогою та запланованою на майбутнє. З них майже 6 млрд крон призначено на «данську модель» – інвестиції в українську оборонну промисловість.
Данія анонсувала попередній, 26-й, пакет військової допомоги Україні на суму приблизно 4,2 млрд данських крон ($628,4 млн) ще у травні.
На початку вересня повідомлялося, що українська компанія Fire Point, виробник крилатих ракет «Фламінго», розпочне в Данії виробництво палива для ракет великої дальності.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.