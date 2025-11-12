Дания объявила о 28-м пакете военной помощи Украине на сумму около $217 млн. Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Подробности

Из этой суммы было направлено: $15,7 млн ​​– на финансирование «датской модели» в 2025 году; $57,7 млн ​​– на инициативу PURL (программа закупки американского оружия для Украины); $12,4 млн – на поставки топлива для Вооруженных сил Украины.

в 2025 году; $57,7 млн ​​– на инициативу PURL (программа закупки американского оружия для Украины); $12,4 млн – на поставки топлива для Вооруженных сил Украины. В целом с 2022 по 2028 год Дания планирует предоставить Украине военную и другую помощь на сумму около $11 млрд.

Контекст

С 2022 года Дания выделила на поддержку Украины более 70 млрд датских крон – это сумма уже оказанной помощи и средств, запланированных на будущее. Из них около 6 млрд крон направлено на «датскую модель» прямой финансовой поддержки украинских производителей вооружений.

В конце сентября Дания объявила 27-й пакет военной помощи Украине на сумму около 2,6 млрд датских крон (около $407 млн).

В начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point, производящая крылатые ракеты «Фламинго», начнет производство ракетного топлива для боеприпасов большой дальности непосредственно на территории Дании.