Дания объявила о 28-м пакете военной помощи Украине на сумму около $217 млн. Об этом сообщило Министерство обороны Дании.
Подробности
- Из этой суммы было направлено: $15,7 млн – на финансирование «датской модели» в 2025 году; $57,7 млн – на инициативу PURL (программа закупки американского оружия для Украины); $12,4 млн – на поставки топлива для Вооруженных сил Украины.
- В целом с 2022 по 2028 год Дания планирует предоставить Украине военную и другую помощь на сумму около $11 млрд.
Контекст
С 2022 года Дания выделила на поддержку Украины более 70 млрд датских крон – это сумма уже оказанной помощи и средств, запланированных на будущее. Из них около 6 млрд крон направлено на «датскую модель» прямой финансовой поддержки украинских производителей вооружений.
В конце сентября Дания объявила 27-й пакет военной помощи Украине на сумму около 2,6 млрд датских крон (около $407 млн).
В начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point, производящая крылатые ракеты «Фламинго», начнет производство ракетного топлива для боеприпасов большой дальности непосредственно на территории Дании.
