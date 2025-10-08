Данія є лідером за допомогою Україні відносно ВВП, інвестує в українську оборонну промисловість та надає гарантії для інвестицій данського бізнесу в Україні. Які пріоритети Копенгагена? Інтервʼю з міністром Мортеном Бьодсковим

З початку повномасштабної війни Данія сумарно надала €10,1 млрд допомоги Україні, €9,1 млрд з яких – військова. Ця сума становить майже 2,9% ВВП Данії та є першим у світі результатом, що випереджає навіть країни Балтії, за підрахунком Кільського інституту світової економіки.

У 2024-му Данія першою почала прямо інвестувати у виробництво зброї українськими компаніями ВПК. На честь країни ця ініціатива називається «данською». Сума данських інвестицій на 2024-2027 роки – майже $570 млн.

Цьогоріч завод для виробництва ракетного палива у данській провінції Південна Ютландія будує українська компанія Fire Point, виробник дронів FPV та крилатих ракет «Фламінго».

Які інвестиційні та оборонні пріоритети має Данія в Україні та коли може запрацювати завод Fire Point? Forbes Ukraine поговорив про це з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим під час його дводенного візиту до Києва.