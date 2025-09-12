Данія оголосила про старт масштабної програми підтримки України – Ukraine Transition Program, розрахованої на три роки з бюджетом €375 млн. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві 12 вересня.

Деталі

За словами Сибіги, програма передбачає три ключові напрями: підтримку стійкості та раннього відновлення, енергетичну безпеку й перехід на «зелену» енергетику, а також розвиток демократичних інституцій.

«Наразі ми з Данією переходимо від моделі «Build in Ukraine» до моделі «Build with Ukraine». Незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії. Останні російські дії свідчать про необхідність ще більшої синхронізації наших ОПК. Наша безпека неподільна», – зауважив він.

Очільник МЗС наголосив, що Україна покладає великі сподівання на головування Данії в Раді ЄС у контексті європейської інтеграції України.

Контекст

Данія є одним з найактивніших союзників України з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Як член НАТО та ЄС, країна надає комплексну підтримку, що включає військову, фінансову, гуманітарну та цивільну допомогу. Загальний обсяг допомоги перевищує €9 млрд на військові потреби та близько €867 млн на цивільні проєкти (станом на серпень 2025 року).

Данія займає перше місце у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до ВВП – 2,9%.