Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила €2,4 млн від Maj Invest Holding, Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO) та Final Frontier. Кошти допоможуть українським та європейським військовим ефективніше виявляти вибухонебезпечні об’єкти на передовій за допомогою ШІ. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Протягом двох років Dropla Tech тестувала свою технологію на полігоні в Україні, де було використано понад 170 вибухонебезпечних об’єктів. Це дозволило створити найбільший у Європі датасет для ідентифікації мін у реальних бойових умовах.

Технологія компанії здатна з високою точністю (до 15 см) виявляти міни, боєприпаси, саморобні вибухові пристрої та дрони-камікадзе. Система працює автономно, без потреби підключення до хмарних сервісів, що робить її ефективною навіть у складних умовах бойових дій.

Співпрацюючи з оборонними відомствами Данії та України, Dropla Tech сприяє підвищенню безпеки військових і цивільних осіб на передовій. Залучене фінансування прискорить вихід компанії на ринок і масштабування її технологій для військових операцій та гуманітарних ініціатив, зокрема для розмінування.

Контекст

Заснована у 2023 році українцями В’ячеславом Швайдаком, Дмитром Зарубіним, Максимом Ткаченком та Ілларіоном Карнаухом, дансько-українська компанія Dropla Tech налічує понад 35 спеціалістів в Україні та Данії.

Її ключовий продукт – система BLUE EYES – автономне рішення для виявлення мін та вибухонебезпечних об’єктів у реальному часі без підключення до серверів. Система сумісна з різними дронами, працює в умовах відсутності зв’язку та навігації, забезпечуючи безпеку військових і логістики.

Dropla Tech створила власний полігон для тестування та зібрала найбільший у Європі датасет вибухонебезпечних предметів, що дозволяє адаптувати ШІ-моделі до реальних бойових умов.

Крім того, компанія розробляє DROPLA VISION – мультисенсорну платформу для гуманітарного розмінування, що інтегрує дані з оптичних, теплових, мультиспектральних, магнітометричних і лідарних сенсорів.