Український фонд стартапів за підтримки UMAEF 4, 5 та 6 серпня провів заключні пітч-дні в межах грантової програми для українських стартапів на стадіях pre-seed та seed. За підсумками трьох днів пітчингів 13 стартапів отримали гранти на загальну суму $475 000 для розвитку своїх інноваційних проєктів. Про це повідомила пресслужба УФС 19 серпня.

Деталі

Сім стартапів на стадії pre-seed отримали фінансування у розмірі $25 000 кожен:

SYLA – біонічний протез коліна, який інтегрує передові технології, машинне навчання та штучний інтелект для адаптації до індивідуальних стилів ходьби, забезпечуючи природність рухів;

JobAtlas – технологія на основі алгоритмів машинного навчання, яка оптимізує кар’єрне планування, надаючи рекомендації з урахуванням актуальних тенденцій ринку праці;

Embraces – мобільний застосунок для брекетоносіїв, що полегшує ортодонтичне лікування завдяки відстеженню прогресу, освітньому контенту та гейміфікації;

ReSelpMe – white-label SaaS-платформа для хімчисток, яка допомагає монетизувати простоюючі потужності та утримувати преміумклієнтів;

«Світанок» – клініка алергології, що пропонує медичні послуги світового рівня в Україні, включаючи цифрову програму для лікування харчової алергії;

Romtos – платформа кар’єрних шляхів, яка скорочує розрив між навчанням і практикою для ІТ-компаній, студентів та фрилансерів;

ReMind – рішення на базі ШІ для діагностики посттравматичного стресового розладу та підтримки психічного здоров’я.

Шість стартапів на стадії seed отримали фінансування у розмірі $50 000 кожен:

VITA325 – мобільний реабілітаційний додаток для людей із руховими розладами, що поєднує самоконтроль, підтримку терапевта та взаємодію з ком’юніті;

«Просте ЗНО» – освітній застосунок для ефективної підготовки школярів до НМТ/ЗНО та щоденного навчання»

LeadForceTalent – ШІ-платформа, яка автоматизує підбір персоналу, скорочуючи час на найм до кількох хвилин;

Cerco.ai – ШІ-платформа для швидкого пошуку угод, яка автоматично збирає дані з багатьох джерел, верифікує контакти керівників та запускає холодну розсилку;

Josti – proptech-платформа для оренди житла на термін від 1 до 12 місяців без рієлторських комісій;

Dots Platform – програмне рішення, яке дозволяє ресторанам, dark kitchen та сервісам доставки швидко запускати власні системи онлайн-замовлень і автоматизованої доставки.

Контекст

У першому кварталі 2025 року обсяг глобальних венчурних інвестицій досяг $126,3 млрд, що стало найвищим показником за останні 11 кварталів, згідно зі звітом KPMG Venture Pulse. Ключовим драйвером зростання стало фінансування сектору штучного інтелекту, зокрема рекордні $40 млрд, залучені компанією OpenAI. Проте кількість угод скоротилася до 7551 – це найнижчий рівень за останні роки. Інвестори залишаються обережними щодо більшості галузей, за винятком ШІ.

В Україні венчурне фінансування ускладнене через воєнні ризики, але нестабільна ситуація відкриває нові можливості. «Українські стартапи мають потенціал для створення інноваційних рішень у сферах оборони, кібербезпеки, медицини та логістики. Для їх розвитку необхідні стратегія підтримки ШІ, державна допомога та партнерство з міжнародними організаціями», – зазначив Ілля Сегеда, керівник напряму консультацій із M&A у KPMG в Україні.