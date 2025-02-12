Прорив DeepSeek спричинив бум китайських технологічних акцій

Китайські технологічні акції різко зросли після прориву у сфері штучного інтелекту (ШІ). Зростання індексу Hang Seng Tech за останній місяць значно перевищило зростання американських техногігантів. Головний драйвер «бичачого» тренду на ринках Китаю – успіх компанії DeepSeek, яка довела конкурентоспроможність китайських ШІ-моделей, пише FT 12 лютого.

Ключові факти

Індекс Hang Seng Tech, що включає 30 найбільших техногруп у Гонконгу, зріс на 25% в порівнянні з 13 січня – мінімумом 2025 року. Це суттєво перевищило приріст Nasdaq 100 (+4,4%) і американських «Magnificent Seven» (+0,5%) за той же період. Загалом за місяць Hang Seng додав 15%.

Цей позитивний рух значно покращив ситуацію китайських ринків, які постраждали від занепокоєння щодо тарифів президента Дональда Трампа, падіння цін на нерухомість на материковій частині країни та дефляційного тиску в економіці.

Головною причиною «бичачого» тренду на технологічному ринку стала поява DeepSeek – китайської ШІ-моделі, яка була створена з меншими ресурсами, ніж її американські аналоги. Це викликало перегляд поглядів інвесторів щодо конкурентоспроможності китайських технологій.

На хвилі оптимізму найбільше зросли акції Alibaba (+43%), Xiaomi (+34%), Baidu (+13%) та виробника електромобілів BYD (+40%). Зростають акції e-commerce платформ JD.com (+24%) і Meituan (+11%).

Водночас на тлі успіху китайських технологічного сектору американський ринок постраждав. 27 січня після новин про DeepSeek ринкова капіталізація Nvidia скоротилася на рекордні $589 млрд. Це змусило інвесторів замислитися про реальні витрати на розвиток ШІ.

Експерти відзначають, що китайські компанії сильні в адаптації та масштабуванні технологій (»від 1 до 100»), тоді як США лідирують у створенні інновацій (»від 0 до 1»). Аналітики Citi вважають, що потенціал Китаю у сфері штучного інтелекту ще недооцінений.

Контекст

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом – DeepSeek R1. Завдяки своїй високій ефективності та низьким витратам вона поставила під питання панування американських компаній у сфері ШІ.

Модель DeepSeek споживає в 10 разів менше ресурсів, ніж аналоги від таких гігантів, як Meta та OpenAI.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував вихід DeepSeek R1 як «дзвіночок для наших галузей», що вимагає максимальної уваги до боротьби за лідерство в цій сфері.

Компанії Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta повідомили про сукупні капітальні витрати у розмірі $246 млрд у 2024 році порівняно зі $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цього року витрати можуть перевищити $320 млрд. Техногіганти будуть конкурувати за будівництво центрів обробки даних та заповнення їх кластерами спеціалізованих чипів, щоб залишатися попереду в дослідженнях ШІ.