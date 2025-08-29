Державний департамент США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму $825 млн. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес, ідеться в повідомленні на сайті Держдепу від 28 серпня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У межах угоди Україна може придбати до 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) та стільки ж інтегрованих систем навігації GPS/INS із модулями захисту від підробки сигналу.
- Пакет включає пускові контейнери, обладнання для місійного планування, запасні частини, програмне забезпечення, документацію, навчання персоналу та технічну підтримку.
- Загальна вартість пакету оцінюється у $825 млн, але фактична сума може бути нижчою після узгодження кінцевих умов, зазначається в повідомленні.
- Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні сили, зазначено в повідомленні.
- Фінансування закупівлі частково забезпечать Данія, Нідерланди та Норвегія, а також кошти програми Foreign Military Financing США.
- Держдеп зазначив, що це рішення «сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.
- За словами американської сторони, продаж сприятиме посиленню обороноздатності України та її здатності виконувати місії із самозахисту та регіональної безпеки.
Контекст
Extended Range Attack Munition (ERAM) – це високоточні авіаційні крилаті ракети класу «повітря–поверхня», розроблені США для ураження наземних і морських цілей на відстані 400–460 км. Вони сумісні з літаками F-16, МіГ-29, Су-27, мають бойову частину вагою 227 кг і точність до 10 метрів навіть в умовах радіоелектронних перешкод. Розробку було почато в 2024 році, а масове виробництво стартувало навесні 2025 року на авіабазі Еглін, Флорида.
ERAM призначені для ударів по стаціонарних і мобільних цілях, зокрема ППО, складах, логістичних вузлах і кораблях. Завдяки комбінованій системі навігації (GPS + інерціальна) та термінальному шукачу вони ефективні в складних умовах. Ракети є дешевшим і масовішим аналогом Storm Shadow/SCALP.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.