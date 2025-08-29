Державний департамент США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму $825 млн. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес, ідеться в повідомленні на сайті Держдепу від 28 серпня.

Деталі

У межах угоди Україна може придбати до 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) та стільки ж інтегрованих систем навігації GPS/INS із модулями захисту від підробки сигналу.

Пакет включає пускові контейнери, обладнання для місійного планування, запасні частини, програмне забезпечення, документацію, навчання персоналу та технічну підтримку.

Загальна вартість пакету оцінюється у $825 млн, але фактична сума може бути нижчою після узгодження кінцевих умов, зазначається в повідомленні.

Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні сили, зазначено в повідомленні.

Фінансування закупівлі частково забезпечать Данія, Нідерланди та Норвегія, а також кошти програми Foreign Military Financing США.

Держдеп зазначив, що це рішення «сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

За словами американської сторони, продаж сприятиме посиленню обороноздатності України та її здатності виконувати місії із самозахисту та регіональної безпеки.

Контекст

Extended Range Attack Munition (ERAM) – це високоточні авіаційні крилаті ракети класу «повітря–поверхня», розроблені США для ураження наземних і морських цілей на відстані 400–460 км. Вони сумісні з літаками F-16, МіГ-29, Су-27, мають бойову частину вагою 227 кг і точність до 10 метрів навіть в умовах радіоелектронних перешкод. Розробку було почато в 2024 році, а масове виробництво стартувало навесні 2025 року на авіабазі Еглін, Флорида.

ERAM призначені для ударів по стаціонарних і мобільних цілях, зокрема ППО, складах, логістичних вузлах і кораблях. Завдяки комбінованій системі навігації (GPS + інерціальна) та термінальному шукачу вони ефективні в складних умовах. Ракети є дешевшим і масовішим аналогом Storm Shadow/SCALP.