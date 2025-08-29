Государственный департамент США одобрил продажу Украине авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму $825 млн. Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности выдало необходимую сертификацию, уведомив Конгресс, говорится в сообщении на сайте Госдепа от 28 августа.

Подробности

В рамках соглашения Украина может приобрести до 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и столько же встроенных систем навигации GPS/INS с модулями защиты от подделки сигнала.

Пакет включает в себя пусковые контейнеры, оборудование для миссионерского планирования, запасные части, программное обеспечение, документацию, обучение персонала и техническую поддержку.

Общая стоимость пакета оценивается в $825 млн, но фактическая сумма может быть ниже после согласования конечных условий, отмечается в сообщении.

У Украины не будет трудностей с введением этих товаров и услуг в свои Вооруженные силы, говорится в сообщении.

Финансирование закупки частично обеспечат Дания, Нидерланды и Норвегия, а также средства программы Foreign Military Financing США.

Госдеп отметил, что это решение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

По словам американской стороны, продажи будут способствовать усилению обороноспособности Украины и ее способности выполнять миссии по самозащите и региональной безопасности.

Контекст

Extended Range Attack Munition (ERAM) – это высокоточные авиационные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность», разработанные США для поражения наземных и морских целей на расстоянии 400–460 км. Они совместимы с самолетами F-16, МиГ-29, Су-27, обладают боевой частью весом 227 кг и точностью до 10 метров даже в условиях радиоэлектронных помех. Разработка была начата в 2024 году, а массовое производство стартовало весной 2025 года на авиабазе Эглин, Флорида.

ERAM предназначены для ударов по стационарным и мобильным целям, в частности ПВО, складам, логистическим узлам и кораблям. Благодаря комбинированной системе навигации (GPS + инерциальная) и терминальному поисковику они эффективны в сложных условиях. Ракеты являются более дешевым и массовым аналогом Storm Shadow/SCALP.