Вашингтон готовий змінити підхід до гарантій безпеки для України і може надати західним союзникам ключові військові технології, пише FT із посиланням на джерела. За даними видання, йдеться про розвіддані, системи управління та інші критично важливі засоби, що дозволять посилити захист українського повітряного простору.

Деталі

Це сигналізує про зрушення у позиції адміністрації Дональда Трампа, яка тривалий час уникала активної участі у підтримці Києва, зазначило видання. Раніше небажання президента США надавати допомогу вважалося однією з головних перепон на шляху до погодження гарантій.

За даними джерел, Трамп визнав, що для досягнення перемир’я та просування власних амбіцій, включно з потенційною Нобелівською премією, необхідно зробити внесок у забезпечення довготривалого миру в Україні. Довіру до Європи у Вашингтоні також посилило зобов’язання європейських країн збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Чернетку плану гарантій безпеки можуть презентувати найближчим часом, однак ключові питання залишаються відкритими. Зокрема, невідомо, які країни ЄС погодяться відправити свої війська та чи прийме таку ініціативу Володимир Путін.

Контекст

За даними Bloomberg, близько 10 європейських країн висловили готовність відправити свої війська в Україну після завершення війни. Проте Росія категорично виступає проти будь-якої присутності сил НАТО на українській території.

Водночас Пентагон заявив, що США обмежать свою роль у системі гарантій безпеки для України до мінімальної. Натомість європейські союзники працюють над створенням більш рішучої системи підтримки Києва, оскільки довгострокове стримування Росії залежатиме від співпраці зі США та НАТО.

Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили загальні рамки безпекових гарантій для України, але до конкретних домовленостей не дійшли. Найчастіше лунала ідея залучити армії європейських країн і щось на кшталт 5-ї статті НАТО. Поки ці гарантії безпеки не зафіксували на папері, низка іноземних ЗМІ опублікувала можливі безпекові зобов’язання, отримані з анонімних джерел американських і європейських високопосадовців. Більше про це читайте тут.

19 серпня Дональд Трамп в ефірі Fox News наголосив, що не планує відправляти американські війська в Україну для нагляду за виконанням можливих мирних угод із Росією. Водночас він припустив можливість надання Києву підтримки з повітря.