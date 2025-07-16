Постачання ракет Patriot, призначених для України, уже розпочалося для союзників. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами на військовій базі Ендрюс у Меріленді, пише Reuters 16 липня.

Деталі

На запитання, коли почнуться поставки ракет Patriot та іншого озброєння, профінансованого європейськими партнерами, Трамп відповів, що цей процес уже триває. «Ракети надходять із Німеччини, а Німеччина їх замінює. У всіх випадках США отримують повне відшкодування витрат», – пояснив Трамп.

Він наголосив, що Сполучені Штати не зазнають фінансових втрат, оскільки витрати на військову допомогу покривають країни Євросоюзу та члени НАТО. «НАТО оплачує все. У деяких випадках країни ЄС платять нам напряму. Ми завжди отримуємо повне відшкодування», – зазначив президент.

Трамп також додав, що після оголошення про можливі санкції 14 липня він ще не спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Контекст

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про укладення угоди між НАТО та США щодо постачання зброї Україні за рахунок європейських країн. За його словами, США не фінансуватимуть це озброєння, а лише вироблятимуть його, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot, які дозволено передавати Україні.

«Ми виготовляємо найкраще у світі озброєння, ракети й техніку, і європейські партнери це визнають. Сьогодні ми досягли домовленості, деталі якої представить Марк, але головне – ми постачаємо зброю, а вони за неї платять», – заявив Трамп, коментуючи угоду з європейськими членами НАТО.

Він також зазначив, що деякі країни НАТО можуть закуповувати американську зброю для власних потреб, передаючи Україні озброєння зі своїх запасів. Зокрема, Трамп назвав Німеччину як приклад такої країни.

Окремо президент США наголосив, що країни, які мають системи Patriot, можуть відправити їх Україні, отримавши натомість нові комплекси від США. За його словами, одна з країн, що володіє 17 системами Patriot, готова передати значну їх частину Україні.

«Є країна з 17 комплексами Patriot, і незабаром значна їх кількість буде відправлена на поле бою. Це можна зробити оперативно», – наголосив Трамп.