Державна митна служба підписала контракт на розробку сучасного контакт-центру. Він має стати головним каналом комунікації з бізнесом та працюватиме за європейськими стандартами обслуговування, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Контакт-центр функціонуватиме на сучасній платформі, здатній обробляти великий обсяг звернень, скорочувати час відповіді та відстежувати історію запитів. Його створення підтримує програма ЄС EU4PFM.
- Очікується, що новий сервіс охоплюватиме всі питання взаємодії підприємців із митними органами – від роботи ІТ-систем до організаційних аспектів митного оформлення.
- Це дозволить відмовитися від розрізнених каналів зв’язку та перейти до прозорої, швидкої й зручної системи взаємодії з бізнесом, вважає заступник голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Олег Ніколайчук.
- «Підприємці матимуть точку входу для вирішення питань. Такий підхід відповідає європейським стандартам обслуговування та сприяє підвищенню довіри до митниці як до партнера у зовнішньоекономічній діяльності», – зазначив Ніколайчук.
Контекст
Створення якісного Help Desk для NCTS була однією з умов вступу України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Створення інтегрованого контакт-центру відповідає європейській практиці комплексної підтримки користувачів (ITSM). У підсумку це має зміцнити довіру бізнесу до митниці як партнера у зовнішньоекономічній діяльності, зазначила Держмитслужба.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.