Державна митна служба підписала контракт на розробку сучасного контакт-центру. Він має стати головним каналом комунікації з бізнесом та працюватиме за європейськими стандартами обслуговування, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Деталі

Контакт-центр функціонуватиме на сучасній платформі, здатній обробляти великий обсяг звернень, скорочувати час відповіді та відстежувати історію запитів. Його створення підтримує програма ЄС EU4PFM .

. Очікується, що новий сервіс охоплюватиме всі питання взаємодії підприємців із митними органами – від роботи ІТ-систем до організаційних аспектів митного оформлення.

Це дозволить відмовитися від розрізнених каналів зв’язку та перейти до прозорої, швидкої й зручної системи взаємодії з бізнесом, вважає заступник голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Олег Ніколайчук.

«Підприємці матимуть точку входу для вирішення питань. Такий підхід відповідає європейським стандартам обслуговування та сприяє підвищенню довіри до митниці як до партнера у зовнішньоекономічній діяльності», – зазначив Ніколайчук.

Контекст

Створення якісного Help Desk для NCTS була однією з умов вступу України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Створення інтегрованого контакт-центру відповідає європейській практиці комплексної підтримки користувачів (ITSM). У підсумку це має зміцнити довіру бізнесу до митниці як партнера у зовнішньоекономічній діяльності, зазначила Держмитслужба.