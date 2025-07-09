Товарообіг України досяг $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли він становив $52,7 млрд. Імпорт склав $38,3 млрд, а експорт – $20 млрд. Про це повідомила Державна митна служба 9 липня.

Деталі

Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд (76% від загального обсягу імпорту) з податковим навантаженням 0,52 дол/кг.

Найбільше товарів імпортували з Китаю ($8,2 млрд), Польщі ($3,5 млрд) та Німеччини ($3,2 млрд).

Основними категоріями імпорту були: машини, устаткування та транспорт ($14,8 млрд, 29% митних платежів – 93,4 млрд грн), продукція хімічної промисловості ($6,2 млрд, 15% платежів – 48,5 млрд грн) та паливно-енергетичні товари ($4,9 млрд, 27% платежів – 87,9 млрд грн), що разом склали 68% імпорту.

Експорт з України спрямовувався переважно до Польщі ($2,4 млрд), Туреччини ($1,7 млрд) та Італії ($1,2 млрд).

Найбільш експортованими товарами були: продовольчі товари ($11,2 млрд), метали та вироби з них ($2,3 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($1,9 млрд). При митному оформленні експорту, обкладеного вивозним митом, до бюджету сплачено 137,6 млн грн.

Контекст

У 2024 році товарообіг України склав $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з $99,4 млрд у 2023 році, за даними Державної митної служби. Імпорт товарів зріс на 11% до $70,7 млрд (у 2023-му – $63,5 млрд), а експорт збільшився на 16%, досягнувши $41,6 млрд проти $36 млрд роком раніше.

Лідером серед країн-імпортерів до України залишився Китай з обсягом $14,4 млрд (у 2023 році – $10,4 млрд), за ним слідують Польща ($7 млрд, зростання на 6%) та Німеччина ($5,4 млрд, у 2023-му – $4,9 млрд).

Основними ринками для українського експорту у 2024 році стали Польща ($4,7 млрд, без змін порівняно з 2023-м), Іспанія ($2,9 млрд) і Німеччина ($2,8 млрд). У 2023 році найбільшими покупцями були Польща ($4,7 млрд), Румунія ($3,7 млрд) та Китай ($2,4 млрд).