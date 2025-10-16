Десять збиткових стартапів у сфері штучного інтелекту (ШІ) за останній рік збільшили свою комбіновану оцінку майже на $1 трлн. Це – безпрецедентне зростання, яке посилює побоювання формування інвестиційної бульбашки на ринку венчурного капіталу, що може перекинутися на ширшу економіку, пише FT .

Деталі

Американські венчурні капіталісти інвестували $161 млрд у ШІ з початку року, що становить дві третини їхніх загальних витрат.

За даними PitchBook та розрахунками FT, основний потік інвестицій пішов до 10 груп: Perplexity, Anysphere, Scale AI, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab, Figure AI, Databricks, OpenAI, Anthropic та xAI.

Ці компанії, попри збитковість, неодноразово підвищували оцінку в умовах гарячки навколо молодих ШІ-стартапів. Наприклад, OpenAI, Anthropic та xAI демонстрували стрімке зростання вартості, а менші гравці, що розробляють ШІ-додатки, та встановлені компанії на кшталт Databricks також скористалися технологією.

Гемант Танея, CEO венчурної фірми General Catalyst (яка зібрала $8 млрд і інвестувала в Anthropic та Mistral), прямо визнав: «Звичайно, є бульбашка. Бульбашки корисні – вони зосереджують капітал і таланти на новому тренді, створюючи хаос, але й нові бізнеси, що змінюють світ».

Венчурні інвестиції в ШІ цього року перевищать $200 млрд, що значно більше, ніж $10,5 млрд в інтернет-компанії 2000 року (близько $20 млрд з урахуванням інфляції) чи $135 млрд у SaaS-стартапи 2021-го.

Один інвестор описав ситуацію як «FOMO» – страх упустити можливість, адже ШІ обіцяє мільярдні ринки, від автоматизованої інженерії до ШІ-компанійства.

Деякі аналітики вже порівнюють ситуацію з «дотком-бульбашкою». Стартапи з річним доходом лише $5 млн оцінюються у понад $500 млн – у 100 разів більше від прибутку, що вдвічі перевищує навіть рівень переоцінки епохи нульових ставок. «Ринок поводиться так, ніби всі ці компанії – унікальні винятки. Це рідко так і буває», – зазначив один із венчурних інвесторів Кремнієвої долини.

Попри ризики, багато інвесторів залишаються оптимістами. Генеральний директор Salesforce Марк Беніофф вважає, що до $1 трлн інвестицій може бути втрачено, але технологія створить у десять разів більшу цінність. «Єдиний спосіб створювати великі технології – кидати все, що можеш, у стіну й дивитись, що прилипне», – сказав він.

Інвестори вірять, що ШІ «додає нуль до всього», відкриваючи нові ринки, подібно до інтернету 1.0, де вижили гіганти на кшталт Google і Meta.

Контекст

Технологічний сектор переживає цикли бумів і падінь: крах доткомів 2000 року знищив покоління інтернет-компаній, а френзія інвестицій у софт 2021–2022 років, стимульована низькими ставками, залишила уламки. Поточний масштаб інвестицій у ШІ – іншого порядку, з переходом «від застою до тваринних інстинктів» за місяці, як зазначив виконавчий директор американської інвестиційної фірми.

Світові гіганти штучного інтелекту зміщують фокус із мовних моделей на так звані «світові моделі», які здатні краще розуміти фізичне середовище людини. Google DeepMind, Meta та Nvidia змагаються за новий прорив у технології, яка може стати основою для «суперінтелекту».

Мета – навчити алгоритми орієнтуватися у фізичному світі, відкриваючи шлях до прогресу у сфері самокерованих авто, робототехніки та ШІ-агентів. «Світові моделі» потребують величезних обсягів даних і обчислювальної потужності, але вважаються ключем до «фізичного ШІ».

За словами віцепрезидента Nvidia з технологій симуляції Рева Лебаредіана, потенційний ринок таких систем може сягати $100 трлн – майже розмір усієї глобальної економіки.

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.