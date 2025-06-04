Доходи Росії від нафти і газу у травні знизилися на 35% порівняно з минулим роком і склали 512,7 млрд рублів ($6,55 млрд). Падіння спричинене зниженням цін на нафту та впливом санкцій на економіку країни. Про це пише Reuters 4 червня.

Деталі

Нафта і газ залишаються ключовим джерелом доходів для Кремля, забезпечуючи від чверті до половини надходжень до федерального бюджету протягом останнього десятиліття.

Порівняно з квітнем доходи знизилися на 53% через падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля.

Мінфін Росії розраховує, що в червні доходи від нафти і газу будуть на 40,3 млрд рублів нижчими, ніж планувалося. Падіння цін на нафту болісно вплинуло на Росію, яка за перші чотири місяці року мала дефіцит бюджету в розмірі 3,2 трлн рублів, або 1,5% ВВП.

Міністерство фінансів Росії підвищило оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП із попередніх 0,5%, скоротивши прогноз доходів від енергоресурсів на 24% через очікування тривалого періоду низьких цін на нафту.

За даними міністерства, за січень-травень доходи від нафти і газу знизилися на 14,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 4,24 трлн рублів.

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Контекст

Ціна на російську нафту марки Urals коливається в межах $50-52 за барель, тоді як бюджет РФ був розрахований на $70.

Зміцнення курсу рубля (долар упав нижче 80 рублів порівняно з плановими 94,6) знизило рублеву ціну нафти до рівня нижче 4000 рублів за барель, що на третину менше від запланованих показників.

Міністерство фінансів РФ прогнозує, що у 2025 році дефіцит бюджету досягне 3,8 трлн рублів – це втричі більше за початкові прогнози та найвищий показник із часів пандемії.

Для компенсації дефіциту розглядається можливість девальвації рубля до 100 за долар, але це може посилити інфляцію, яку Центральний банк РФ намагається стримати, встановивши рекордну ставку в 21%. Резерви Фонду національного добробуту скоротилися до $40 млрд – найнижчого рівня з 2008 року.

Обговорення щодо погіршення економічного становища країни-агресора тривають із 2014 року, але економічного колапсу досі не відбулося. Чи дійсно економіка РФ знаходиться на порозі економічної катастрофи, читайте в розборі аналітичного відділу Forbes Ukraine.