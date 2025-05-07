Портрет російської кризи. Що відбувається з економікою РФ через три роки війни проти України? Детальний розбір Forbes Ukraine

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Спекуляції навколо погіршення економічного стану держави-агресора тривають із 2014 року, проте економічного краху досі не сталося. Чи дійсно економіка РФ знаходиться на порозі економічної катастрофи? Розбирався аналітичний відділ Forbes Ukraine
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