Дональд Трамп з другої спроби хоче скасувати податкові пільги для великих фінансових гравців. Чим він ризикує

Президент США Дональд Трамп планує скасувати податкові привілеї, відомі як «carried interest», для інвестиційних та хедж-фондів. Це питання давно викликає суперечки у Вашингтоні, оскільки стосується оподаткування доходів великих фінансових гравців. Якщо ініціативу Трампа підтримає Конгрес, це може спричинити конфлікт із впливовими фінансистами, пише FT 7 лютого.

Деталі

Трамп підняв тему «carried interest» на зустрічі з лідерами Республіканської партії в Білому дому. Він пропонує ліквідувати податкову лазівку, яка дозволяє керівникам інвестфондів і хедж-фондів сплачувати податки за зниженими ставками.

на зустрічі з лідерами Республіканської партії в Білому дому. Він пропонує ліквідувати податкову лазівку, яка дозволяє керівникам інвестфондів і хедж-фондів сплачувати податки за зниженими ставками. Серед інших ініціатив Трампа – скасування податкових пільг для власників спортивних команд та звільнення від податку на чайові.

Республіканська партія традиційно захищала інтереси великого бізнесу, однак зараз її позиція змінилася. Сучасні республіканці менше орієнтуються на фінансові кола й більше підтримують популістські ініціативи, зазначає видання.

Водночас деякі демократи також підтримують ідею Трампа. Наприклад, сенаторка-демократка Теммі Болдуїн заявила, що її новий законопроєкт про ліквідацію «carried interest» співпадає з пропозицією Трампа.

Фінансова індустрія вже готується до боротьби проти ініціативи Трампа. Лобісти приватних інвестиційних фондів стверджують, що чинний податковий режим стимулює довгострокові інвестиції, які сприяють створенню робочих місць.

Одним із компромісних варіантів може стати не повне скасування пільги, а подальше збільшення мінімального строку утримання інвестицій (зараз він становить 3 роки), пише видання.

Контекст

Зараз у США прибутки від інвестицій у приватний капітал оподатковуються як довгостроковий капітальний дохід за ставкою 20%, тоді як звичайні доходи оподатковуються за ставкою 37%. Це створює значну фінансову перевагу для інвесторів.

Попередні спроби скасувати «carried interest» неодноразово провалювалися через сильний спротив бізнес-лобі та багатьох законодавців. Зокрема, у 2017 році Трамп уже намагався закрити лазівку, але зіткнувся з опором навіть серед республіканців.

Тоді адміністрація Трампа ухвалила Tax Cuts and Jobs Act, який збільшив мінімальний термін утримання активів для отримання податкової пільги з 1 до 3 років. Це означає, що керуючі фондами повинні тримати свої інвестиції щонайменше три роки, щоб скористатися зниженою ставкою податку. Проте повного скасування пільги не відбулося.

Прихильники змін вважають, що «carried interest» дозволяє мільярдерам уникати справедливого оподаткування, і його слід прирівняти до звичайного доходу.

Опоненти (зокрема, представники інвестиційної галузі) стверджують, що підвищення податків на «carried interest» зменшить стимули для інвесторів вкладати кошти у стартапи та бізнеси, що розвиваються.